Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Carence d'eau potable dans la région de Mabalako

La population du centre commercial de Mabalako et ses environs éprouve des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Les quelques puits aménagés et en état de fonctionnement dans la région sont insuffisants. La société civile plaide pour la construction de bornes fontaines dans cette agglomération plus de cent mille habitants, située dans le secteur de Beni-Mbau à plus de 40 kilomètres à l'ouest de la ville de Beni (Nord-Kivu).

Le centre commercial de Mabalako, chef-lieu du groupement de Baswagha-Madiwe connait un sérieux problème d'approvisionnement en eau potable.

Les quelques puits qui s'y trouvent ont été aménagés par une organisation non gouvernementale qui oeuvre dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement.

L'insuffisance de ces puits dans la région pousse la population à recourir à l'eau de la rivière Loulo pour les travaux ménagers et même pour la consommation.

Cette situation est à la base de plusieurs cas de maladies hydriques enregistrées dans cette région, renseigne l'infirmier titulaire du centre de santé de Mabalako.

Le président de la société civile de Baswagha-Madiwe, Justin Kavalami, souligne la nécessité d'implanter d'autres sources d'approvisionnement en eau potable dans la région :

« Il y a d'autres contrées comme Kithokolo, qui ne sont pas encore servies en eau potable. On a un grand problème au niveau de Mambombo, Malondo. Mais quand même à Mabalako et à Cantine, on a amélioré tant soit peu. Mais le problème reste toujours la carence en eau potable dans toute la zone de santé de Mabalako ». Justin Kavalami renseigne également que des personnes à la recherche de l'eau se sont noyées dans la rivière Loulo. Sans compter que pendant la période pluvieuse, l'eau de cette rivière impropre à la consommation, ajoute-t-il.