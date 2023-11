Congo-Kinshasa: Processus électoral en RDC, Bilan de la campagne électorale une semaine après son lancement

Une semaine après le lancement de la campagne électorale, quatre catégories de candidats se dessinent au regard de la manière dont leur campagne évolue. Les deux premiers, Félix Tshisekedi et Moise Katumbi, ayant déployé des moyens importants pour battre campagne et ont déjà parcouru plus de cinq provinces.

La deuxième catégorie est celle de Fayulu, Mukwege, Sesanga, Mutamba et Anzuluni qui sont aussi en campagne à un rythme ralenti. Trois candidats dont Matata, Kikuni et Diongo se sont désistés en faveur de Katumbi, alors que les 16 autres se font toujours attendre sur terrain.

Lancée officiellement le dimanche 19 novembre, la campagne pour les élections générales de décembre prochain s'est bien déroulée cette semaine. Aucun incident majeur n'a été signalé.

Cependant, six candidats ont annoncé leur volonté de traduire en justice le président de la Commission électorale nationale indépendante pour faux et usage de faux, et le ministre de l'Intérieur, pour n'avoir pas mis à leur disposition vingt-cinq policiers comme cela est prévu par la loi électorale.