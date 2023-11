Sierra Leone: Déclaration du RSSG Simão sur la situation sécuritaire à Freetown, Sierra Leone

Dakar, le — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, condamne la tentative de prise de contrôle par la force d'installations militaires à Freetown, en Sierra Leone. Il se félicite des mesures prises par le gouvernement pour maintenir la paix et la sécurité.

Le Représentant spécial note avec inquiétude que ce développement a eu lieu alors que le pays a réaffirmé son engagement ferme et irréversible en faveur de la paix et de la stabilité démocratique en signant un accord d'unité nationale le 18 octobre dernier.

Le Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel réitère l'engagement des Nations unies à continuer de soutenir le gouvernement et le peuple sierra-léonais dans leurs efforts pour consolider la paix et le développement.