Liberia: Le Représentant spécial Simão salue la conclusion pacifique du second tour de l'élection présidentielle et appelle les Libériens à suivre les voies légales existantes pour résoudre les différends électoraux qui pourraient survenir

Dakar — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a conclu aujourd'hui une visite de trois jours au Libéria pour soutenir le déroulement pacifique du second tour de l'élection présidentielle.

Le Représentant spécial salue le déroulement pacifique et ordonné du second tour de l'élection présidentielle d'hier. Une fois de plus, les Libériens ont démontré leur attachement à la paix et à la démocratie en se rendant aux urnes dans le calme.

Le représentant spécial félicite les candidats d'avoir sensibilisé leurs partisans pour des élections pacifiques et inclusives, dans l'esprit de la déclaration de Farmington River, à laquelle ils continuent d'adhérer.

Il félicite également la Commission Électorale Nationale (NEC) pour la conduite historique de ce second tour de l'élection présidentielle du 14 novembre.

Le Représentant spécial réitère son appel aux candidats et à leurs partisans pour qu'ils respectent les résultats officiels quand ils seront annoncés par la Commission électorale nationale (NEC) et qu'ils suivent les voies légales existantes pour résoudre tout litige électoral qui pourrait survenir.

La paix et la stabilité sont des atouts que le Liberia a conservés pendant 20 ans et la conclusion pacifique de ces élections consolidera ces acquis. Le Représentant spécial appelle tous les Libériens, leurs dirigeants et les institutions à saisir cette occasion pour renforcer davantage le développement et la démocratie.

UNOWAS, en coordination avec ses partenaires régionaux et internationaux, reste déterminé à soutenir le Libéria sur la voie d'un avenir pacifique, prospère et démocratique.