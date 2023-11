Angola: La BFA entre sur le marché des fonds de pension

Luanda — Le marché angolais des fonds de pension compte désormais neuf opérateurs dans ce segment, avec le récent lancement de "BFA Pensões", qui vise à offrir à ses clients et employés, en situation de retraite, une protection complémentaire au système de sécurité sociale.

Il s'agit d'une société de gestion de fonds de pension S.A du groupe d'entreprises BFA, constituée en novembre 2022 et agréée par l'Agence angolaise de réglementation et de contrôle des assurances (ARSEG), en mai de cette année.

Lancée récemment à Luanda, BFA Pensões apparaît comme une opportunité d'affaires avec un grand potentiel de croissance, dans un contexte de marché avec un faible taux de pénétration des fonds de pension, par rapport à l'ensemble de la population active jeune, avec de nombreuses années de cotisations et de capitalisation, selon le président du conseil d'administration de cette société, António Matias.

Selon le gestionnaire, l'entreprise se trouve dans des conditions favorables pour la création et le placement de fonds de pension ouverts et fermés sur le marché angolais, au moment où le système de protection sociale obligatoire, réglementé par le décret présidentiel no 161/22 du 20 juillet, fixe le plafond maximum des pensions de retraite d'un montant de 607 mille 874 kwanzas.

"Nous nous présentons sur le marché angolais avec pour mission de développer des solutions de retraite complémentaires à la sécurité sociale, garantissant une plus grande tranquillité d'esprit à tous les travailleurs en fin de carrière professionnelle", a-t-il assuré.

La source précise qu'à partir de 2024, le nouvel opérateur commencera à gérer le premier fonds de pension, en commençant à gérer le fonds de pension des employés de la Banque de Développement d'Angola (BFA), qui est l'un des trois plus importants d'Angola.

Il a mentionné que son entreprise envisage également de lancer un fonds ouvert destiné aux professionnels indépendants et aux particuliers, notamment aux clients privés de la BFA et à d'autres parties intéressées, offrant la possibilité d'une adhésion plus large des participants. Pour cette modalité, a-t-il ajouté, en plus de l'avantage en cas de retraite, il est aussi inclus l'aide à l'éducation des enfants mineurs.

En outre, le PCA a indiqué que l'entreprise a rencontré plusieurs entités publiques et privées, leur présentant son offre de création et de gestion de fonds de pension, en vue d'offrir aux entreprises et aux particuliers une option d'investissement permettant aux travailleurs d'avoir une vie plus digne au sein de leur entreprise à l'âge de la retraite et réduire les inégalités sociales.

« Nous pensons que chaque client est unique, et c'est pour cette raison que BFA Pensões aidera les organisations à définir leurs propres plans de retraite, avec des règles et des conditions conformes aux besoins spécifiques de leurs employés et bénéficiaires, garantissant ainsi une gestion plus sûre et plus sereine pour tous», a-t-il souligné.

Avec cela, a-t-il dit, la Société de Gestion entend assumer un rôle de plus en plus actif dans le développement économique de l'Angola, comme cela se produit dans d'autres pays, où les fonds de pension sont déjà un moyen important pour autonomiser financièrement certaines entreprises privées et augmenter leur activité productive, fournissant plus de richesse et d'emplois.

Dans le même ordre d'idées, la présidente du Conseil d'administration de la Banque de Développement d'Angola, Maria Bernardo, a déclaré que le lancement de BFA Pensões reflète le dynamisme de cette institution pour explorer de nouvelles opportunités sur des marchés liés à son activité ou complémentaires, se positionnant comme un partenaire pertinent pour les entreprises et les familles angolaises.

La gestionnaire a également considéré cette initiative comme une démonstration du fort engagement de la banque à transformer la vie de tous ses clients et partenaires, en créant de la valeur économique et sociale, de manière cohérente et responsable.

Dans ce but, la PCA a annoncé que l'institution bancaire a lancé un programme appelé « Jornada de Sustentabilidade », pour aligner son agenda sur la stratégie commerciale, en vue d'augmenter la rentabilité et de réaffirmer son engagement dans le développement du pays.

Fondée en 1992, dont la trajectoire est intrinsèquement liée au développement du secteur financier en Angola, l'institution bancaire compte dans sa structure BFA Gestão de Activos, BFA Capital Markets et, actuellement, BFA Pensões.

En trois décennies de consolidation du marché bancaire angolais, BFA figure parmi les cinq plus grandes banques du pays, avec un portefeuille de plus de deux millions de clients.