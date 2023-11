Angola: Le Président de la République réaffirme son engagement continu en faveur de la diversification économique et des sources de revenus

Saurimo — Le Président de la République, João Lourenço, a garanti lundi, à Saurimo, province de Lunda Sul, l'engagement continu en faveur de la diversification de l'économie, en investissant dans d'autres sources de revenus, outre l'exploitation pétrolière et diamantaire.

João Lourenço, qui s'exprimait après l'inauguration du projet minier de Luele, a déclaré que l'objectif est d'attirer d'autres investisseurs, notamment les grandes multinationales du secteur des ressources minérales, et à titre d'exemple, il a cité le retour du géant De Beers.

Il s'est félicité du fait qu'une autre grande société d'exploration de diamants et d'autres minéraux, « Rio Tinto », ait investi pour la première fois dans le pays.

Le Chef de l'Etat a exprimé son engagement à respecter « l'initiative pour la transparence dans les industries extractives », en se soumettant au contrôle de cette organisation internationale.

João Lourenço a déclaré que le pays chercherait à « clarifier les choses, avec autant de transparence que possible pour accroître la confiance des investisseurs ».

Projet minier Luele

Située dans la province de Lunda Sul, Luele est une mine de gisement de kimberlite. Elle a une capacité de 1 500 travailleurs et, dans la première phase, on s'attend à ce qu'elle atteigne un peu plus d'un million de carats par an et un chiffre d'affaires brut de 60 millions de dollars par an.

Située sur une superficie de 104 hectares, les données préliminaires indiquent que la mine a une réserve de 350 millions de carats et une durée de vie utile de 30 ans. La mine a commencé la prospection entre 2007/2008 et prévoit d'employer 1 030 travailleurs dans une première phase, sur les 1 500 prévus.

Un bilan présenté par ENDIAMA, en 2021, sur les réalisations de l'entreprise, cette année-là, la mine a produit environ 1,7 million de carats de diamants, avec une production mensuelle moyenne de diamants de 143,7 mille carats.

Elle est considérée comme le plus grand projet diamantifère du pays et la troisième plus grande kimberlite au monde, avec des réserves estimées à 350 millions de carats et une durée de vie utile de 30 ans.