Afrique de l'Est: Quelque 170 entreprises actives dans le secteur minier en Éthiopie

<strong>Addis Ababa — Le ministère des mines a révélé qu'un total de 170 entreprises sont actuellement engagées dans l'exploration et le développement des ressources minérales en Éthiopie.

Le ministre des mines, Million Mathewos, a déclaré à l'ENA qu'à la suite des réformes entreprises par le gouvernement au cours des dernières années, les entreprises étrangères s'intéressent de plus en plus au secteur minier dans l'ensemble du pays.

Selon lui, l'Éthiopie, avec une superficie de 1,1 million de kilomètres carrés, bénéficie d'une géographie et de conditions géologiques avantageuses et de mélanges uniques de divers minéraux, même au même endroit.

Sous les terres fertiles et les paysages dynamiques de l'Éthiopie se cache un trésor de richesses minérales inexploitées, une vaste réserve de ressources qui attendent d'être mises au jour et exploitées pour la prospérité économique de la nation, a-t-on appris.

"À ce jour, plus de 100 entreprises sont activement engagées dans l'exploration minière à travers le pays, tandis qu'environ 70 autres développent activement différents projets miniers dépassant le stade de l'exploration dans des minéraux tels que l'or, le gaz, le fer, la géothermie et d'autres encore. C'est énorme", a souligné M. Million.

Précisant que la phase d'exploration peut durer de trois semaines à quinze ans, il a noté que de nombreuses entreprises engagées dans les phases d'exploration et de développement devraient passer à la phase de construction et que davantage d'investisseurs seront attirés dans les années à venir.

Il a déclaré que le gouvernement avait identifié le secteur minier comme un pilier majeur du développement du pays et qu'il avait fait la promotion de ce secteur dans différentes parties du monde.

"Nous disposons de vastes ressources minérales inexploitées", a souligné le ministre d'État, ajoutant que "certaines d'entre elles sont déjà explorées et que beaucoup restent à explorer".

Il a ajouté : "les minéraux que nous avons identifiés jusqu'à présent sont capables de nous faire passer du niveau actuel à une croissance économique élevée, en devenant une grande source de capitaux, d'intrants pour l'agriculture et l'industrie".

Alors que le secteur minier éthiopien continue de prendre de l'ampleur, le pays est prêt à transformer ses richesses minérales inexploitées en un catalyseur de la croissance économique et du développement durable.

Le gouvernement a accordé une grande priorité au secteur minier en le considérant comme l'un des secteurs économiques critiques du pays et a pris plusieurs mesures de réforme.

Afin de réaliser cette aspiration nationale, l'Éthiopie a préparé une politique minière nationale pour exploiter durablement le potentiel inexploité du secteur.

Cette politique vise à attirer les investissements nationaux et étrangers en créant un environnement réglementaire transparent et prévisible, en promouvant des pratiques minières durables et en renforçant l'engagement des communautés locales.

La deuxième exposition annuelle sur l'exploitation minière et la technologie a également été inaugurée la semaine dernière par le Premier ministre Abiy Ahmed, avec pour principal objectif de promouvoir le secteur en réunissant les parties prenantes et les experts du secteur pour discuter des défis et des opportunités.

Les cinq jours de l'exposition ont été marqués par des présentations, des discussions de groupe et des événements de mise en réseau visant à encourager la collaboration et à faire progresser l'industrie minière en Éthiopie.