Angola: La mine de Luele réduit le taux de chômage à Lunda Sul - Gouverneur

Saurimo (Angola) — La mine de Luele contribuera à réduire le taux de chômage des jeunes de la province de Lunda Sul, a révélé lundi le gouverneur, Daniel Neto.

S'adressant à la presse, le gouvernant a réitéré qu'en plus de l'employabilité, le projet minier permettra une plus grande collecte de revenus et contribuera au développement du pays et de Lunda Sul, en particulier.

Il a fait savoir que la population attend avec impatience la visite de deux jours du PR, car elle souhaite connaître les orientations, les aspects liés à la vie sociale de la province et toutes les actions qui sont développées en faveur du bien-être.

Il a également indiqué que la visite du PR servira également à présenter plusieurs réalisations au cours des trois dernières années.

Daniel Neto a salué l'arrivée du Président de la République, car elle démontre la volonté d'être toujours plus proche des populations et de résoudre progressivement les principaux problèmes qui affligent les Angolais.

Visite du PR

Le Président de la République, João Lourenço, en plus d'inaugurer le projet minier de Luele, a, entre autres ordres du jour, une réunion mardi avec les membres de l'Exécutif, où le gouverneur de Lunda Sul, Daniel Neto, fera une présentation de les projets exécutés et en cours, ainsi que les problèmes qui affligent encore la région et les projets à venir.

Projet minier Luele

Située dans la province de Lunda Sul, Luele est une mine de gisement de kimberlite. Elle a une capacité de 1 500 travailleurs et, dans la première phase, on s'attend à ce qu'elle atteigne un peu plus d'un million de carats par an et un chiffre d'affaires brut de 60 millions de dollars par an.

Située sur une superficie de 104 hectares, les données préliminaires indiquent que la mine a une réserve de 350 millions de carats et une durée de vie utile de 30 ans. La mine a commencé la prospection entre 2007/2008 et prévoit d'employer 1 030 travailleurs dans une première phase, sur les 1 500 prévus.

Un bilan présenté par ENDIAMA, en 2021, sur les réalisations de l'entreprise, cette année-là, la mine a produit environ 1,7 million de carats de diamants, avec une production mensuelle moyenne de diamants de 143,7 mille carats.

Elle est considérée comme le plus grand projet diamantifère du pays et la troisième plus grande kimberlite au monde, avec des réserves estimées à 350 millions de carats et une durée de vie utile de 30 ans.