Angola: Les magistrats prônent la modernisation des tribunaux

Huambo — Les participants au 1er Congrès national du pouvoir judiciaire ont défendu samedi la nécessité d'une plus grande efficacité, dignité et modernisation des tribunaux, tout en garantissant effectivement l'accès à l'État démocratique et de droit.

Ce fait est exprimé dans le communiqué final de l'événement organisé pendant deux jours, dans la ville de Huambo, avec la participation de 200 participants nationaux et étrangers, parmi lesquels des juges du forum commun et militaire, des avocats et des universitaires, à l'initiative de l'AJA, sous le thème « La Cour et le juge : les défis de la justice angolaise ».

Selon les juges, la Cour représente le pilier de l'État de droit, d'où l'importance de l'excellence et la garantie urgente de la protection judiciaire, conformément à la Constitution de la République d'Angola.

Le document rappelle que la tâche fondamentale de l'État angolais est de créer les conditions essentielles qui permettent aux juges d'exercer leur noble fonction, avec dignité et respect, en raison de l'importance sociale qu'impose cette tâche.

A cet effet, les participants au 1er Congrès national du pouvoir judiciaire ont prévenu qu'il était urgent d'approuver le statut organique et de rémunération des magistrats, actuellement en décalage avec la réalité.

Ils exhortent les juges, en tant que titulaires d'un organe de souveraineté, en général, à agir avec plus de dignité dans le respect des devoirs énoncés dans la Constitution angolaise et dans la loi, et en particulier dans le Statut des magistrats judiciaires, en faisant preuve de bon sens dans les valeurs de la Justice.

%

Intervenant à la fin du congrès, le juge conseiller de la Cour Constitutionnelle, Carlos Buriti da Silva, a déclaré que l'événement représentait une autre étape vers l'amélioration des tribunaux angolais.

Il a souligné que la Cour, en tant qu'institution dotée d'une autonomie administrative et financière, habilitée à juger les litiges juridiques, conformément à un État démocratique et à l'État de droit, doit être guidée par une attitude judiciaire proactive et saine.

Il a salué la tenue du 1er Congrès National de la Magistrature, pour avoir abordé des sujets importants et produit des idées enrichissantes, qui serviront certainement de base à certaines mesures à prendre pour le bien de la Justice angolaise.

L'événement a abordé des thèmes tels que « La Cour dans l'État démocratique et de droit », « Le juge dans l'État de droit » et « Le juge et la gestion procédurale face au régime juridique du fonctionnement des tribunaux ».

Le congrès a également favorisé des analyses et des échanges d'expériences entre les juges du forum commun et militaire, ainsi qu'avec les auditeurs de justice, parmi lesquels des avocats et des invités du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Mozambique, du Portugal et du Timor oriental.

L'AJA est une entité nationale privée à but non lucratif, sans aucune orientation politique, partisane ou religieuse, créée le 11 décembre 2015, selon la loi angolaise, avec 400 membres.