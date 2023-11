Angola: FP-SADC recommande aux États membres d'adhérer aux lois-cadres

Luanda — Le Forum parlementaire de la SADC a recommandé que les États membres adhèrent et reconnaissent les lois cadres de l'organisation, afin de servir de base à la législation, a déclaré dimanche, à Luanda, la présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira.

Carolina Cerqueira a dit qu'il s'agit de lois liées à la lutte contre la pauvreté, à la protection des droits de la femme, des droits de l'enfant, à l'autonomisation de la femme et, en particulier, à la protection des actifs financiers, pour empêcher que les ressources soient illégalement exportées vers d'autres régions ou pays.

Selon la responsable, une attention particulière a également été accordée au trafic de ressources, notamment de ressources inertes, de minéraux comme les diamants et le pétrole, soumis à la contrebande à travers les frontières, portant atteinte à la stabilité économique des pays.

À cet effet, a-t-elle ajouté, il a été recommandé aux pays membres d'adhérer aux lois types pour prendre des mesures capables de répondre, par l'aggravation des sanctions, aux transgressions de l'ordre institutionnel et constitutionnel.

Concernant la situation des femmes sur le continent africain, comme le manque d'accès au crédit, la féminisation de la pauvreté, l'autonomisation et l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, Carolina Cerqueira a indiqué que l'Angola a parlé de son expérience.

%

Le leader du Parlement a également mentionné le fait que l'Angola ait parlé des actions développées par le Parlement, dans les communautés, avec la collaboration des écoles et de la société civile, pour l'éducation contre la violence de genre, la préoccupation pour la situation des jeunes filles, pour être soumises à des délits sexuels, à la violence domestique, à la pornographie et au trafic, entre autres délits.

La parlementaire a rappelé que la réunion a également porté sur les questions liées aux catastrophes et accidents naturels, provoqués par les perturbations climatiques et autres irrégularités de l'environnement.

Concernant la tenue de la 55ème Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, en juillet 2024, elle a expliqué qu'une fois de plus, l'Angola montrerait qu'il est à la hauteur des défis en matière de diplomatie parlementaire dans la région et sur la scène internationale.

Les États membres ont remercié l'Angola en général et le Président de la République, João Lourenço, en particulier, pour la tenue avec succès de la 147ème Assemblée de l'Union interparlementaire.

"En juillet 2024, nous aurons les 15 pays du FP-SADC pour discuter des questions liées aux problèmes régionaux les plus urgents, aux défis futurs et au rôle des parlements pour continuer à développer des actions de justice et de paix et se présenter comme des institutions fortes et crédibles" , a-t-elle souligné.

Le Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (PFSADC) est l'organe interparlementaire régional composé de députés des parlements nationaux des États membres, représentant plus de 3 500 parlementaires de la région de l'Afrique australe.

Créé par le Sommet de la SADC le 8 septembre 1997, le Forum est composé du Président de la Session et d'un maximum de cinq représentants élus par le Parlement National de chaque État membre.

L'objectif de ce Forum est de fournir une plate-forme pour soutenir et améliorer l'intégration régionale à travers la participation parlementaire et promouvoir les meilleures pratiques en termes de rôle des parlements dans l'intégration et la coopération régionales.

Les objectifs spécifiques du Forum parlementaire abordent un large éventail de questions, notamment la promotion des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la bonne gouvernance, de la démocratie et de la transparence, la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, l'accélération du rythme de la coopération économique, du développement et de l'intégration sur la base de l'équité et des avantages mutuels, facilitation de la mise en réseau avec d'autres organisations interparlementaires.

Les objectifs comprennent également la promotion de la participation des organisations non gouvernementales, des entreprises et des communautés intellectuelles aux activités de la SADC, la familiarisation des citoyens de la SADC avec les buts et objectifs de la SADC et l'information de la SADC sur les opinions populaires sur le développement et les questions qui affectent la région.