Afrique: L'Angola participe au forum des Cours suprêmes au Brésil

Luanda — Le président de la Cour Suprême d'Angola, Joel Leonardo, participe, du 27 au 29 novembre, à Brasilia (Brésil), au XIème Forum des présidents des Cours Suprêmes des Pays et Territoires de langue portugaise.

Le thème de la rencontre est "le pouvoir judiciaire et les nouvelles technologies". L'intervention de l'Angola est prévue ce lundi, sur le thème "la numérisation des tribunaux", selon une note de la Cour suprême à laquelle l'Angop a eu accès aujourd'hui.

Le forum rassemble les présidents des tribunaux suprêmes, d'appel et de dernière instance de l'Angola, du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Mozambique, du Portugal, de la région administrative spéciale de Macao, de São Tomé et Príncipe et du Timor oriental.

Il s'agit d'une organisation de consultation et de coopération judiciaire entre les plus hautes instances judiciaires de ces pays qui vise à stimuler le dialogue entre les Cours suprêmes, magistrats et fonctionnaires respectifs, en vue notamment de l'efficacité des instances judiciaires et de l'accès des citoyens aux tribunaux.

De même, il vise à promouvoir l'échange d'expériences et d'informations dans le domaine de la coopération judiciaire, jurisprudentielle et bibliographique.