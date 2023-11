Congo-Kinshasa: Distinction - Bakambu récipiendaire du prix « Award Player Impact » de la Fifpro

Lauréat du Prix Award Player Impact de la Fipro, Cédric Bakambu se dit honoré par la récompense obtenue par le biais de sa Fondation qui oeuvre en faveur de la jeunesse afin qu'elle contribue au développement de la République démocratique du Congo (RDC).

L'attaquant international congolais, Cédric Bakambu, a obtenu le prix de la part de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (Fifpro) 2023.

« Je me sens honoré par ce prix qui n'est pas le mien et qui revient à tous. La meilleure manière de nous soutenir est de suivre la Fondation sur les réseaux sociaux. En quatre ans d'existence, nous avons pu mettre en place, entre autres, des classes d'alphabétisation pour les plus jeunes et les adultes, lancer le dispositif des classes numériques sur l'ensemble du pays ou encore des opérations médicales gratuites. Rien de cela n'aurait été possible sans l'aide précieuse de tous nos collaborateurs qui oeuvrent chaque jour au sein de la Fondation », a écrit le joueur de Galatasaray, passé par Olympique de Marseille, Olympiakos de Pirée, Beijing Gouan, Villareal, Bursaspor et formé à Sochaux.

Cédric Bakambu s'est illustré dans l'assistance des enfants démunis, récompensé par la Fifpro, devant le Kényan Chris Kach et le Hollandais Maud Roetgering. Il a accompagné la jeunesse à travers des réalisations par l'entremise de sa Fondation qui existe depuis le 12 décembre 2019. Cette structure vise le développement de la population, particulièrement les jeunes de la RDC, à travers l'éducation sur l'alphabétisation, la santé, les nouvelles technologies, le sport et l'histoire.

« Il y a quatre ans maintenant que j'ai décidé de concrétiser cette idée que j'avais en tête depuis bien longtemps : venir en aide, de manière durable, à mon prochain. C'est ainsi qu'est née la Fondation Cédric-Bakambu. Tout comme celle de nos précieux partenaires qui nous accompagnent au quotidien, la Fondation Vodacom, Equity Bank, les Cliniques universitaires de Kinshasa, ainsi que l'Hopitâl Saint Louis de Paris, merci à tous », a conclu Cédric Bakambu.

Organisation syndicale, la Fifpro rassemble plus ou moins 65 000 footballeurs professionnels à travers le monde. Ayant son siège à Hoofddorp aux Pays-Bas, elle se compose de soixante-six associations nationales des joueurs et compte cinq membres candidats et huit observateurs dans son bureau exécutif. Le footballeur argentin, Lionel Messi, a fait seize apparitions au World 11 de la Fifpro, devançant le Portugais Cristiano Ronaldo, deuxième avec quinze apparitions.