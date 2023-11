Afrique: Forum mondial sur le climat - La RDC sera présente à la COP 28

La 28e édition de la Conférence des parties sur le climat (COP) est prévue du 30 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï, aux Émirats arabes unis. En tant que pays solution dans ce domaine au regard de sa riche biodiversité, la République démocratique du Congo (RDC) prendra part à ces assises.

La RDC sera représentée à son plus haut niveau par le président Félix Tshisekedi qui sera obligé de suspendre sa campagne électorale pour porter la voix de son pays à ce forum mondial. L'enjeu de cette édition de la COP 28 a été expliqué, le 26 novembre, par l'envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat, au cours d'un point de presse. Il en résulte que la RDC va, au cours de ces assises, bénéficier des accords et engagements de plusieurs compagnies du Nord qui vont acheter ses carbones.

À en croire Stéphanie Mbombo, il s'agit d'un engagement que vont prendre lesdites compagnies via un contrat assorti d'une enveloppe-pays consistante pour l'achat des crédits carbones en RDC. Ceci, a-t-elle indiqué, va permettre au pays de protéger ses tourbières et valoriser les communautés environnantes. Une manière de les aider à mener une vie parallèle, alternative et à ne pas entrer dans les tourbières pour faire l'agriculture ou encore couper les arbres, a ajouté Stephanie Mbombo.

Le pays va donc sortir gagnant de sa participation à ce forum des leaders sur les forêts et le climat, a-t-elle fait savoir, avant d'ajouter qu'un fonds spécial est en passe d'être créé pour soutenir les projets de ce secteur et permettre aux acteurs d'en tirer le plein profit. Elle a précisé que ce fonds qui bénéficiera de l'appui des partenaires va contenir essentiellement un pourcentage sur les transactions des crédits carbones. "Ce fonds se servira des infrastructures durables et des monuments des climats qui vont développer le pays de façon durable, contrairement à tous ces fonds qui exécutent des mini projets à travers le pays mais qui n'ont souvent pas trop d'impacts au niveau de changements climatiques », a-t-elle expliqué.