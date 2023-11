Sénégal: Livre - Madiambal dévoile Amadou Ba

Après «Ousmane Sonko-Adji Sarr : l'Histoire», «Macky Sall derrière le masque », l'administrateur général du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne vient de sortir un nouvel ouvrage. Intitulé «Amadou Ba, la dernière marche», le livre retrace le parcours du candidat du camp présidentiel à la prochaine élection présidentielle.

Amadou Ba, son enfance, son cursus universitaire, sa carrière administrative, politique... l'administrateur du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne consacre un livre au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Dans le livre intitulé « Amadou Ba, la dernière marche » paru aux Editions du Quotidien et dédicacé hier, dimanche 26 novembre, le journaliste présente l'actuel Premier ministre du Sénégal grâce aux témoignages de ses proches, de ses collaborateurs, de ses amis et à un travail «d'investigation et journalistique».

L'auteur déroule aussi les ambitions de Amadou Ba pour son pays. « J'ai essayé de retracer cela avec des faits précis, des anecdotes sourcées, vérifiées et avec des témoignages de proches, de collaborateurs, d'amis d'enfance, d'adversaires politiques et aussi de compagnons», a expliqué Madiambal Diagne. Et si le président de l'Union internationale de la presse francophone (UPF) a choisi d'écrire sur Amadou Ba, c'est parce que, dit-il : « c'est un candidat qui me semble bien placé, qui suscite l'intérêt du public, un candidat sur qui beaucoup de gens chercheraient à avoir des informations».

A travers le livre «Amadou Ba, la dernière marche » préfacé par Mamadou Diagna Ndiaye, l'auteur cherche à donner des informations sur un candidat déclaré comme cela se fait dans beaucoup de pays. «Il est important de connaître les personnes qui souhaitent diriger ce pays. Donc, c'est utile d'écrire et d'aller fouiller le passé et dire voici l'homme qui souhaite vous diriger», a fait savoir le journaliste Issa Sall.

Sur ce, le journaliste Ibou Fall embauche la même trompette. «Nous allons vers des élections et les Sénégalais ont besoin de savoir qui briguent leurs suffrages», a-t-il soutenu.

Donnant son appréciation sur le nouvel ouvrage « Amadou Ba, la dernière marche », Issa Sall souligne que l'auteur a été très fidèle sur le «parcours, le caractère de l'homme et sur ces ambitions». «J'ai noté dans le livre qu'Amadou Ba n'est plus un inconnu. Il a un parcours. Il a été au PS. Il a été conseil municipal. C'est ce que Madiambal Diagne nous a écrit dans son ouvrage. Amadou Ba n'est pas quelqu'un qui se cache, peut-être qu'il y a une certaine timidité dans la manière de faire», a souligné le journaliste.

Amadou Ba a-t-il le bon profil pour être élu président de la République au soir du 25 février 2024 ? Madiambal Diagne préfère laisser le lecteur se faire sa propre opinion. «On a voulu faire un travail journalistique, présenter des faits et laisser aux lecteurs sa liberté d'appréciation», dira l'administrateur général du Groupe Avenir Communication qui ambitionne d'écrire un livre historique.