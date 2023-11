Afrique: Coopération décentralisée - Un fonds d'appui marocain pour booster les collectivités locales

Le Fonds marocain d'appui à la coopération décentralisée, mis en place pour soutenir les collectivités locales africaines, a été présenté au président de l'Association des maires du Congo (AMC), Dieudonné Bantsimba, le 27 novembre, à Brazzaville par l'Association marocaine des présidents des préfectures et des provinces.

La rencontre entre Dieudonné Batsimba et les responsables de l'Association marocaine des présidents des préfectures et des provinces a porté sur la coopération décentralisée entre le Congo et le Royaume du Maroc. Les deux parties ont débattu de l'impérieuse nécessité pour le Congo de postuler à l'appel à projet lancé par le Maroc afin de bénéficier du fonds d'appui à la coopération décentralisée pouvant aider le pays à développer ses collectivités locales.

Une démarche engagée pour concrétiser les accords de partenariat conclus par les deux pays lors du premier forum sur la revitalisation et la dynamisation de la décentralisation et du développement local au Congo, tenu du 1er au 4 mars dernier. « Le Fonds marocain d'appui à la coopération internationale avait été mis en place en 2020 par le Royaume du Maroc pour soutenir les collectivités locales africaines. Ayant déjà lancé trois appels à projet sans que le Congo ne participe, nous nous sommes rapprochés du président de l'Association des maires du Congo pour que les collectivités locales congolaises participent à ce quatrième appel à projet », a souligné le président de l'Association marocaine des présidents des préfectures et des provinces, Moustapha Ameur.

Précisons que lors du premier forum sur la décentralisation au Congo, le Royaume du Maroc avait signé des partenariats de coopération avec les villes d'Oyo, dans le département de la Cuvette; d'Impfondo, dans la Likouala; et de Madingou, dans le département de la Bouenza.