Cote d'Ivoire: Toumodi-Goudou demande aux enseignants d'être regardants sur la lecture des enfants

Le jeudi 23 novembre dernier, la ministre, gouverneure du district autonome des lacs docteur Raymonde Goudou Coffie a offert des milliers de kits scolaires et autres équipements didactiques et scolaires aux élèves et aux enseignants du Groupe scolaire Dominique Ouattara de Toumodi.

La cérémonie a eu lieu sur l'esplanade dudit établissement devant le corps préfectoral et les principaux partenaires du système éducatif du département de Toumodi et du Bélier, ainsi que les forces vives dudit département. Il faut noter que la collaboratrice du président de la République Alassane Ouattara a été accompagnée dans son élan par le PAGDS (Programme d'Amélioration de la bonne Gouvernance pour la Délivrance des Services de base aux citoyens) dont la coordonnatrice est madame Yao Madeleine à qui elle a rendu un vibrant hommage.

Au sortir d'une visite guidée à la bibliothèque qui porte le nom de la première dame, Docteur Raymonde Goudou Coffie a fait la déclaration suivante: " Nous avons construit cette bibliothèque en une semaine pour que justement cela puisse coïncider avec la date d'arrivée de la première dame. Nous avons fait les installations (appareils, ordinateurs et autres). Et j'avoue que c'est un challenge que nous avons relevé avec l'accompagnement de la première dame en terme d'équipement de ladite bibliothèque, notamment en livres.

Je voudrais la remercier à nouveau et lui dire comme l'ont souhaité certains enseignants que nous sommes prêts à accueillir le couple présidentiel ici à Toumodi pour que les enseignants puissent s'adresser à eux et leur présenter leurs doléances et que nous puissions continuer d'avoir une école d'excellence dans le bélier et au niveau du district autonome des lacs. Je voudrais demander aux enseignants d'être un peu plus regardants sur la lecture des enfants parce qu'en fin d'année dans cette école, j'espère que pour les examens à grand tirage, nous pourrons avoir un enfant du Groupe scolaire Dominique Ouattara comme meilleur élève au niveau national."