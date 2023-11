Congo-Kinshasa: La mission d'observation «Regard citoyen» s'organise à l'approche des élections

La RDC est en campagne électorale pour les élections générales prévues le 20 décembre prochain : présidentielle, législatives, provinciales et communales partielles. Les candidats battent campagne dans tout le pays alors que les missions d'observation sont en cours de déploiement. Elles seront à terme plusieurs, nationales et internationales. Et parmi les missions locales, l'une des plus importantes est Regard citoyen. Elle est composée de quatre plateformes de la société civile : le REGED, le RENOSEC, le RODHECIC et la plateforme Rien sans les femmes. Et elle a déjà commencé son travail.

Paul Kabeya, le porte-parole, nous accueille dans les locaux de la mission électorale Regard citoyen en plein centre-ville de Kinshasa. Pour ce processus électoral, elle sera l'une des plus importantes missions avec 22 500 observateurs déployés sur le terrain, dont 500 de long terme et un mot d'ordre :

« Une bonne observation, c'est une observation de proximité. C'est celle qui voudrait que l'observateur soit à côté de son lieu de résidence, parce que ça lui permet d'être plus ou moins permanent. Et suivre les opérations. Mais par rapport à la formation, il y a une approche que vous avions utilisée pour standardiser nos outils et par rapport à cela, il y a des formations en cascade qui s'organisent. »

Et Paul Kabeya d'ajouter que justement, les observateurs de long terme ont terminé leur formation et en dépit de quelques aléas de transport, ils sont en train de se déployer. Les premiers retours sont attendus d'ici la fin de la semaine.

Des données qui vont s'ajouter au monitoring des médias et des réseaux sociaux effectué par les équipes à Kinshasa pour permettre à Regard Citoyen d'avoir les premières tendances de cette campagne électorale.

La partition du Regard citoyen est claire. Nous avons tout un cadre légal qui régit notre processus électoral. C'est sur base de ce cadre légal, de mettre ensemble l'acte sur le terrain. En observant ce processus, nous avons les faits qui nous aident à pouvoir avoir une bonne lecture des questions qui ont été une force et les questions qui ont été une faiblesse.