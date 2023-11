Burkina Faso: Une attaque terroriste d'ampleur vise la ville de Djibo, dans le Sahel

La ville de Djibo, située dans la région du Sahel a fait l'objet d'une attaque terroriste dans l'après-midi de dimanche. De très nombreux assaillants arrivés à moto et en voiture ont pris d'assaut le camp du groupement des forces antiterroristes et plusieurs sites stratégiques de la ville. Pendant plus de deux heures, ils ont tiré sur les populations, incendié et pillé tout ce qu'ils pouvaient. Pour le moment, pas de communication officielle sur le bilan de cette attaque.

Selon l'agence d'information du Burkina ce sont « près de 3 000 terroristes » qui ont attaqué la ville de Djibo. Des témoins sur place expliquent que les assaillants sont venus en très grand nombre et se sont attaqués aux points stratégiques de la ville, dont le camp du détachement militaire.

« Les combats ont été particulièrement violents au niveau du camp militaire », souligne l'agence d'information du Burkina. Pendant plusieurs heures, les assaillants l'ont occupé tout comme le reste de la ville. Une source sécuritaire révèle que « que des soldats sont tombés, toutes les armes collectives, toutes les munitions et les véhicules blindés emportés. ».

Une contre-offensive a été menée et « plus de 400 terroristes » tués, affirme l'agence d'information du Burkina. Un chiffre qui ne peut pas être vérifié de manière indépendante. Par ailleurs, l'agence ne mentionne pas d'éventuelles pertes et dégâts matériels, du côté des forces burkinabè.

Depuis plus de deux ans, la ville de Djibo est sous le blocus des groupes armés terroristes. Les habitants sont ravitaillés grâce à un pont aérien du PAM ou par les rares convois escortés pas l'armée du Burkina Faso. Ces convois font régulièrement l'objet d'attaque des groupes armés terroristes.