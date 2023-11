Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Première victoire de la saison de Tshinkunku, Lupopo domine Sanga Balende

La manche retour du 29e championnat national de football prend progressivement sa vitesse de croisière avec l'enchaînement des rencontres dans les deux groupes A et B.

L'US Tshinkunku de Kananga a finalement enregistré sa première victoire en première étape de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Le club noir et blanc du Kasaï central, qui joue ses matches à domicile à Lubumbashi, a battu, le 26 novembre au stade Frédéric-Kibasa du chef-lieu de la province du Haut Katanga, la formation locale de la Jeunesse sportive Groupe Bazano, par 3 buts à 1. La rencontre comptait pour la 11e journée du groupe A.

Kabanga Kabanga a rapidement ouvert la marque pour les chasseurs de l'ex-Kasai occidental, à la 5e minute. Mais Lindula de la JS Groupe Bazano a égalisé à la 7e minute. Dans les dix premières minutes déjà, la partie était fort lancée. Avant la pause, Ndinga Mbote a donné l'avantage au Sanga Bilembi du Kasai central. Et à la reprise, Lindulla est revenu pour sceller la partie avec le troisième but de l'US Tshinkunku qui prend ainsi sa revanche sur Bazano, son bourreau en phase aller avec un score sans appel de 1 - 5. Ce beau succès permet à Tshinkunku de casser la spirale des défaites précédentes et de totaliser cinq points en douze sorties. Mais le club demeure lanterne rouge du groupe A. La JS Groupe Bazano occupe la 6e position avec huit points glanés en dix matches.

%

Sur la même aire de jeu en seconde rencontre, le FC Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi s'est imposé face à Sa Majesté Sanga Balende, sur la marque de 1 but à 0, en match avancé de la 18e journée. Jonathan Mokonzi a inscrit l'unique but de la partie à la 7e minute, reprenant de la tête un corner de l'expérimenté Patou Kabangu Mulota. Avec ce résultat, Lupopo conforte sa place de leader du groupe A du championnat national avec 31 points, devant Mazembe, 27 points.

Rangers et Dauphin Noir....

Dans le groupe B à Kinshasa, il n'y a pas eu de vainqueur, le 26 novembre, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, entre l'AC Rangers et l'AS Dauphin Noir, en match de la 18e journée. Un but partout, c'est le score de la partie. Les Académiciens de la capitale, dominateurs en première période, ont marqué à la 18e minute sur un exploit personnel de Molia Lihozasia. L'AS Dauphin noir a égalisé par le biais de Pembele Kanza, de la tête, à la 63e minute. C'est le quatrième match de la ville volcanique à Kinshasa en cette phase retour, avec deux victoires (contre Céleste 2 buts à 0, et Kuya (2 buts à 1) et deux nuls (1 but partout contre Aigles du Congo et Rangers). Dauphin noir totalise 22 points en treize sorties, installé à la 2e place au classement du groupe B, derrière Maniema Union, leader avec 31 points. L'AC Rangers compte 11 points en douze rencontres.