Congo-Brazzaville: Arts de scène - Les enfants de Pointe-Noire et de Nkayi en fête en mars

La deuxième édition du Festival mbongui ya bana (Femyba) aura lieu en mars prochain dans la ville océane puis à Nkayi, dans le département de la Bouenza.

A Pointe-Noire, les activités se dérouleront du 20 au 24 mars au musée Cercle africain, tandis qu'à Nkayi elles auront lieu du 27 au 31 mars, au Cercle culturel. Le théâtre, la poésie, le conte, le slam, le chant et la danse seront les différentes activités au programme dans les deux villes lors de ce festival qui se tiendra sur le thème « Un environnement sain, une santé saine ».

Le Femyba réunit les enfants âgés de 6 à 14 ans des différents établissements scolaires, mais aussi ceux issus des milieux défavorisés. Il a pour but de faire la promotion de la culture et de l'éducation artistique en milieu scolaire et non scolaire. Le thème de cette prochaine édition se justifie par le fait que « depuis 1990, le droit à un environnement sain est au cœur des préoccupations de l'humanité en mettant en exergue la protection de la biodiversité, la défense des droits de l'homme et la sensibilisation aux changements climatiques", a dit Olivier Sita, initiateur du projet. Signalons que la première édition du Femyba a eu lieu à Pointe-Noire, réunissant pendant six jours près de soixante-douze participants venus de six établissements scolaires de la place.