Sénégal: Retour de Karim Wade au Sénégal - Le PDS toujours dans le clair-obscur

C'est toujours la même rengaine chez les libéraux. Alors que ses camarades de parti ont déposé hier, lundi 27 novembre sa caution, une des formalités lui permettant de voir sa candidature acceptée par le conseil constitutionnel, le mystère plane toujours sur le retour longtemps annoncé du candidat Karim Wade, à quelque trois mois des élections présidentielles de février 2024.

Viendra, viendra pas ! Le retour de Karim Wade au Sénégal est en passe de devenir une véritable arlésienne. Et pour cause, le mystère continue de planer sur les militants et sympathisants du parti démocratique sénégalais (PDS) qui jusque-là, ne voient toujours aucune ombre de leur candidat.

Annoncé depuis très longtemps par plusieurs responsables du parti, le retour en exil de Wade fils semble suspendu au bout des lèvres. Interpellé récemment sur la question lors du lancement officiel de sa campagne de collecte de parrainage, Maguette Sy, secrétaire national chargé des élections du Parti démocratique sénégalais, par ailleurs, coordonnateur national des opérations de collecte du candidat Karim Wade avait alors soutenu que «ça devient un peu du fétichisme. Si Karim (Wade) n'est pas là, on n'aurait pas dû parler de parrainage. Vous savez que nous vivons le retour de Karim. Vous savez que c'est un problème d'atterrissage, je pense bien. Quelques minutes, l'avion atterrit et puis c'est réglé».

Pourtant, depuis lors, les militants et sympathisants ne voient aucune ombre de leur candidat dont le retour fait l'objet de plusieurs annonces.

La même rengaine est revenue hier, lundi 27 novembre, au sortir du dépôt de la caution de Karim Wade pour les élections au niveau de la Caisse de dépôts et Consignations (CDC). A cette occasion, interpelé également sur la même question, Sada Ndiaye, mandataire désigné du candidat Karim Wade déclare : «Nous sommes venus ce matin (hier) à la CDC, la caution vient d'être déposée et voilà, la quittance. Le candidat Karim Wade, ne soyez pas presser, vous allez le voir très bientôt comme vous avez vu sa caution.»

Poursuivant son propos, le mandataire du PDS souligne que «Karim n'est pas un candidat comme les autres. Il n'est pas sorti de ce pays volontairement. Et son retour se fera de la meilleure manière possible. Karim aura un des meilleurs parrainages et il viendra ici, se présenter devant vous et vous verrez que là, vous aurez le candidat», a-t-il encore promis.

Il faut noter que le PDS a déposé officiellement ses 30 millions de caution de son candidat Karim Wade, pour les élections hier, lundi 27 novembre, à la Caisse des dépôts et Consignations.