Cote d'Ivoire: Daloa-Agnès Kraidy pour la mise en place d'un système de communication fluide entre les parents et les enfants

La présidente du Réseau des femmes journalistes et des professionnelles de la communication (ReFJPCI), Agnès Kraidy, a exhorté à la mise en place d'un système de communication fluide entre les parents et les enfants. Elle s'exprimait le vendredi 24 novembre 2023, au cours d'un débat public dans le cadre des DIG (Dialogues intergénérationnels) dans un réceptif hôtelier à Daloa .

L'éducation, la perte de valeurs, le respect des traditions, les rapports parents-enfants, adultes-jeunes , sans oublier l'influence des réseaux sociaux et d'Internet sur les liens sociaux » , sont les sujets abordés au cours de cette rencontre qui a réuni les autorités administratives, les élus, les chefs traditionnels et guides religieux, les organisations de femmes, de jeunes et de personnes en situation de handicap. Agnès Kraidy a insisté sur la nécessité de sortir des confrontations et des jugements, encourageant un dialogue respectueux permettant d'apprécier la diversité et la capacité à dialoguer.

L'organisation des DIG a été saluée par l'ensemble des participants.

Notons que les DIG, organisés en partenariat avec la Deutsche Welle Akademie (DWA), et le soutien financier de la Coopération allemande sont nés de la volonté des femmes de médias de contribuer à la transformation sociale et à la consolidation de la démocratie par la célébration de la liberté d'expression et d'opinions. Espace de débats consacrés au dialogue dans ce qu'il a de fécond et d'inspirant, les DIG permettent de faire converger des divergences, dans le respect des différences.