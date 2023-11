Cote d'Ivoire: Régionales et municipales partielles - Sanogo Abraham Solomann appelle à des élections apaisées

Dans une déclaration dont nous avons reçu copie, le lundi 27 novembre 2023, le président du Cercle de réflexion Engagés Pour la République, Sanogo Abraham Solomann a invité les électeurs à des élections apaisées. Ci-dessous l'intégralité.

Suite à une décision du Conseil d'État, les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 seront reprises, le samedi 2 décembre prochain dans dix localités. À savoir San-Pedro, Tiassalé, Sarhala, Gohitafla, Dabakala, Ferkessédougou, Koumbala, Oumé, Kouibly et la région du Guémon. La campagne pour ces élections a démarré le samedi 25 novembre 2023 à 00 heure. Selon des informations relayées par des médias, des actes de violences ont été signalés dans des localités. Notamment à Tiassalé, où les affiches d'un candidat en l'occurrence Alpha Sanogo du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la paix (Rhdp), ont été saccagées, le dimanche 26 novembre à Niamoué, village communal par des inconnus.

Nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel à une campagne apaisée. De tels actes n'honorent pas la Côte d'Ivoire, qui depuis l'accession d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême a fait un pas de géant pour la promotion de la démocratie dans notre pays. Il faut donner à tous les candidats la possibilité de battre campagne sur l'étendue du territoire géographique qui concerne sa circonscription électorale. Afin de donner à chacun toutes les chances de se faire élire.

Le président de la Commission électorale indépendante (CEI) n'a de cesse de dire que la campagne est un « jeu de séduction ». Il revient donc aux candidats de porter leur choix sur celui qui les aura séduits par son programme. Mais encore faut-il battre campagne sur toute l'étendue des circonscriptions électorales sans heurt ni violence. En clair, il est question d'offrir à tous, toutes les chances de se faire connaître, de faire connaître le programme de société de chacun et de s'offrir la chance de se faire élire par les électeurs.

En tant que mouvement citoyen proche du Rhdp, nous appelons tous naturellement les électeurs à apporter leur soutien aux candidats désignés officiellement par le parti, uniquement ceux qui ont été choisis par le parti je le précise bien. Vous devez vous mettre en ordre de bataille pour la victoire des candidats issus du Rhdp. Ni plus, ni moins. Le parti des houphouétistes doit confirmer sa place de leader dans le microcosme politique ivoirien.

Vous, les militants vous l'avez démontré aux cours des récentes élections municipales, régionales et sénatoriales. Un geste qui traduit votre soutien au programme de gouvernement d'Alassane Ouattara, qui a contribué à un impressionnant développement du pays en un peu plus de 10 ans de pouvoir. Vous devez confirmer ce soutien et cette adhésion à travers ces élections partielles par un vote massif des candidats du parti. Je sais pouvoir toujours compter sur votre engagement militant et surtout votre foi en l'avenir de notre beau pays.

Je vous remercie

Ensemble choisissons la Côte d'Ivoire.

