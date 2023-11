Madagascar: Fuite sur le réseau de distribution - Coupure d'eau dans plusieurs quartiers d'Antananarivo

Une fuite majeure sur le réseau de distribution d'eau de la Jirama à Ampasampito a entraîné l'arrêt du suppresseur à Nanisana, provoquant ainsi une coupure d'eau dans plusieurs quartiers d'Antananarivo.

Ankerana, Nanisana, Ambatobe, Analamahitsy, Ivandry, Alarobia, Ambohitrarahaba, et Ilafy ont été impactés par cette interruption inattendue de l'approvisionnement en eau. La Jirama a rapidement réagi en mobilisant ses équipes techniques pour remédier à la situation. Des travaux d'urgence ont été entrepris tout au long de la journée pour rétablir la distribution d'eau dans les quartiers touchés.

Les techniciens de la société d'État ont travaillé sans relâche pour résoudre le problème et rétablir l'approvisionnement en eau le plus rapidement possible. Cette interruption soudaine de l'approvisionnement en eau a suscité des inconvénients pour les résidents des zones touchées, soulignant une fois de plus la fragilité du réseau de distribution d'eau dans certains quartiers de la capitale.

La Jirama encourage les habitants affectés à faire preuve de compréhension pendant cette période critique et assure que toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter de futures interruptions similaires. Certes, cet incident souligne l'importance d'une infrastructure de distribution d'eau fiable et résiliente, mettant en lumière les défis persistants auxquels est confrontée la Jirama dans sa mission d'assurer un approvisionnement en eau stable et constant pour tous les habitants d'Antananarivo.