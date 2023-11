Burkina Faso: 17e FILO - Les pages se referment sur une note d'optimisme

Ouverte quatre jours plus tôt, la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), a refermé ses portes le dimanche 26 novembre 2023 dans la capitale burkinabè. Des décorations et des prix ont été attribués à des acteurs de la chaîne du livre et à des lauréats des olympiades littéraires organisées à cette occasion.

Pari réussi, pourrait-on dire, pour les organisateurs de la 17e cuvée de la FILO dont le thème était : « Les opportunités du numérique pour le développement de l'industrie du livre au Burkina Faso ».

Le livre, selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, outil d'apprentissage, de formation et d'élévation de l'esprit, est par nature un paravent contre l'obscurantisme et la barbarie. Les amoureux du livre et de la lecture auront pleinement vécu quatre jours durant au SIAO, la quintessence de la FILO qui gagne en renommée, année après année.

L'occasion, ainsi que l'avait souligné à l'ouverture de la manifestation, le ministre de tutelle, a été donnée aux public d'apprécier des ouvrages de toutes sortes en ayant le plaisir de les feuilleter, de sentir le papier imprimé, de caresser le tactile en vue de se replonger dans de belles histoires propices à tous les rêves.

Pour le lieutenant-colonel William Combary, écrivain invité d'honneur, réagissant au sujet du thème de la 17e édition, « Le numérique est une opportunité indéniable, mais comporte aussi des risques à contrôler. Il révolutionne la chaîne des valeurs et modifie différemment en profondeur le mode de fonctionnement de certains maillons de la chaîne ».

%

Quant à l'invité spécial, le Malien Ousmane Diarra, « La FILO est une vitrine de la chaîne du livre et de la lecture pour les professionnels du livre et de l'écrit ».

Chef de la délégation du pays invité d'honneur, le Tchad, Souleyman Abdélkérim Chérif, trouve que la Foire internationale du livre de Ouagadougou célèbre la diversité de la pensée, la créativité humaine et le pouvoir de l'imagination.

Depuis un peu plus de 20 ans, la FILO continue de susciter un engouement certain. Une situation que le ministre Ouédraogo met à l'actif des acteurs de la chaîne des valeurs du livre, mais aussi et surtout à celui de ses devanciers à la tête du département qu'il dirige aujourd'hui.

C'est donc tout naturellement que cinq acteurs de la chaîne du livre ont été faits chevaliers de l'Ordre du mérite des Lettres, des Arts et de la Communication avec agrafe littérature, et les lauréats du grand prix du livre, du meilleur éditeur, des olympiades littéraires (Nouvelle, conte, poésie), eux, honorés avec différents prix. Il s'agit respectivement, entre autres, de Yado Jean Toé, des Editions CEPRODIF, de Maxime Z. Somé, de R. Wédraogo, de Kadiata Dicko. Les heureux élus du jour ont reçu chacun un trophée et la coquette somme d'un million de francs CFA.

Le moins que l'on puisse dire à l'extinction des lampions sur la 17e FILO est que le sentiment de satisfaction est général et partagé. Les pages de la Foire se referment sur une note d'optimisme pour tous, et rendez-vous est pris du 21 au 24 novembre 2025 pour la 18e édition.