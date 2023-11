Madagascar: « Après-midi spécial Opérette » - L'IFM rempli de voix d'ange demain

Comme promis, « l'après-midi spécial opérette » initialement prévu se dérouler le 10 octobre dernier avec le choeur vocal Vox Angeli Vivace, mais qui a dû être reporté en raison des circonstances politiques qui prévalaient à ce moment-là, n'est que partie remise.

En effet, ce 143e concert classique de Midi aura bel et bien lieu demain 29 novembre à l'IFM Analakely à partir de 16 heures et pour une programmation plutôt alléchante.

À cette occasion, Vox Angeli Vivace, signifiant littéralement voix d'ange, un choeur classique placé sous la direction de Fahombiazana Andrianamelasoa, présentera demain à sa façon, trois extraits d'opérettes assez réputées.

Parmi eux, « The Pirates of Penzance » ou « The Slave of Duty », un opéra comique britannique composé par Arthur Sullivan sur un libretto de W. S. Gilbert qui a été présenté en première officielle à New York, le 31 décembre 1879, et qui a été l'objet d'une tournée à succès aux États-Unis.

Les adeptes de musique classique pourront également apprécier un extrait de « La Vie parisienne », un opéra bouffe de Jacques Offenbach, créé au théâtre du Palais-Royal le 31 octobre 1866.

Enfin, « Die Fledermaus », une opérette viennoise de Johann Strauss II composée en 1874 et créée au Theater an der Wien de Vienne le 5 avril 1874, clôturera en beauté ce moment.

%

Si participer « aux concerts de midi » organisés par Madagascar Mozarteum est une grande première pour Vox Angeli Vivace, ce choeur est cependant déjà chevronné en matière de représentation et de performance en matière de musique classique. Il a récemment célébré son dixième anniversaire il n'y a pas si longtemps.

Par ailleurs, dans sa lancée à la poursuite de son objectif de rendre la musique classique accessible à tous, ce choeur revient tout juste de sa tournée « Musical Odyssey » à Tamatave, durant laquelle ateliers de musique pour chanteurs, musiciens et techniciens suivis d'un concert de restitution ont été réalisés dans un total esprit de partage avec des choeurs locaux tels que Anjomara Fitiavana, Akon'ny Betela et la Chorale de la Francophonie Saint Joseph, en marge une soirée d'animation à Foulpointe.

Quant à la séance d'opérette de demain à l'IFM, l'accès sera gratuit dans la limite des places disponibles. Les portes seront ouvertes uniquement de 15 heures à 15h55 pour permettre une totale communion et une parfaite imprégnation de la magie du moment.