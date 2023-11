Afrique de l'Est: Filière manioc - Une prévision de rendement de 50 tonnes/ha

Une nouvelle technique de culture de manioc dite technique du « basket compost»sera lancée par l'Agence de Développement Inclusif et Durable (ADID) en collaboration avec le centre de recherche FOFIFA dans les régions Analanjirofo et Atsinanana.

Cette technique consiste à concentrer des matières organiques telles que les herbes sèches et vertes ainsi que les fumures dans un trou afin d'augmenter le rendement de productivité.

« Des terrains d'une superficie totale de 160 ha sont ainsi identifiés dans les régions Analanjirofo et Atsinanana pour valoriser cette filière manioc. Près de 46 familles de producteurs sont ciblées pour le démarrage du projet qui vise à améliorer le rendement de productivité, pour réduire le coût de revient tout en assurant la sécurité alimentaire. En effet, une prévision de rendement de l'ordre de 50 tonnes/ha est attendue, soit à peu près 50 kg par pied de plantation de cette tubercule, et ce, à raison de 1 000 pieds par hectare, au moment de la récolte qui est prévue pour le mois de juin 2024. La campagne de culture va démarrer la semaine prochaine », a expliqué Faly Rasamimanana, le co-fondateur de l'Agence de Développement Inclusif et Durable (ADID), qui plus est le représentant du secteur privé malgache auprès de l'ASARECA (Association pour le Renforcement de la Recherche Agricole en Afrique de l'Est et du Centre).

Digitalisation du secteur agricole. Dans la même foulée, l'ADID vient de signer une convention de partenariat avec l'opérateur en téléphonie mobile et internet, Airtel, en vue de promouvoir la digitalisation du secteur agricole.

« Dix-huit leaders d'opinion au niveau des deux régions ciblées ont déjà bénéficié des smartphones afin de prodiguer des formations en matière de technique du basket compost pour une culture améliorée de manioc. Ils se chargeront également d'effectuer des suivis en temps réel de l'évolution de la campagne de production sur le terrain. En revanche, les techniciens du FOFIFA s'occupent de l'accompagnement des paysans en matière de vulgarisation de cette technique du basket compost, technique fruits de leurs recherches. Notre objectif est de valoriser les activités des chercheurs nationaux pour booster la production. Toujours dans le cadre de cette digitalisation, l'ADID met en relation directe avec les autres acteurs oeuvrant dans le développement rural pour ne citer que les banques en vue de faciliter la bancarisation du monde rural à travers le partenariat entre la banque BOA et Airtel Madagascar. Cette digitalisation de la campagne de production permettra ainsi de garantir le financement alloué par les institutions financières aux producteurs et, ce, dans une transparence et une confiance totale, étant donné que tous les processus et l'allocation des ressources seront visionnés en temps réel », d'après les explications du promoteur du projet. Et lui d'ajouter que l'on ne peut jamais asseoir un développement durable sans la lutte contre l'insécurité alimentaire, raison pour laquelle, la filière manioc est promue dans les régions Analanjirofo et Atsinanana. « En effet, cela crée non seulement des emplois locaux mais aussi des sources de revenu pérenne pour les producteurs », a enchaîné Faly Rasamimanana.

Développer l'industrialisation. Il faut savoir que l'Agence de Développement Inclusif et Durable fournit les semences nécessaires pour relancer cette filière manioc dans ces deux régions.

Elle a également mis en relation directe avec la société BSF qui mettra à la disposition des producteurs des intrants agricoles bio garantissant la sécurité sanitaire des aliments produits.

« Nous avons sélectionné cette plante à tubercule étant donné que la culture de manioc est adaptée aux conditions climato-pédologiques de nombreuses régions de l'île. C'est également une spéculation à haut rendement permettant d'assurer la sécurité alimentaire. Ce qui permettra de développer l'industrialisation tout en rendant compétitif les produits dérivés de cette matière première, pour ne citer que les fécules de manioc, la farine et l'éthanol. Parlant du développement de la transformation agro-alimentaire, des recherches ont également été menées afin d'obtenir de la farine à base de manioc sans gluten servant à fabriquer du pain et des nouilles instantanées. Ce qui permettra de diversifier l'habitude alimentaire de la population malgache et de mettre sur le marché des produits dont les prix sont adaptés à toutes les bourses. En outre, les produits des chercheurs seront encore une fois valorisés car des ingrédients fortifiés sont intégrés dans ces nouilles pour avoir plus de valeurs nutritionnelles pour les consommateurs. Nous visons ainsi à réduire le coût de l'inflation des produits alimentaires afin d'assurer la stabilité dans le pays. Mais pour pouvoir assurer une pérennisation de ce projet, nous nous engageons à soutenir des actions responsables à travers des prélevements des ressources allouées pour soutenir des actions sociales », a conclu le co-fondateur de l'ADID.