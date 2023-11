Algérie: M'sila - L'e-administration et son rôle dans la modernisation de l'administration publique thème d'un colloque international

M'SILA — Un colloque international sur "l'administration électronique et son rôle dans la modernisation de l'administration publique" s'est ouvert lundi à l'Université Mohamed-Boudiaf de M'sila à l'initiative de la faculté des sciences humaines et sociales et du Laboratoire des recherches et études sur les nouveaux médias.

Au total, 260 communications sont programmées durant la rencontre qui regroupe 500 participants autour de sept axes liés à l'e-administration et l'amélioration des services publics, la dimension stratégique de l'e-administration pour le développement, l'e-administration dans les pays arabes et dans d'autres pays, a indiqué Dr Yahia Takieddine, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales.

La rencontre qui rassemble des chercheurs de Tunisie, d'Egypte, de la Palestine, d'Arabie Saoudite et du Yémen, met en lumière l'impact de l'e-administration dans l'amélioration des performances des services administratifs et ses dimensions stratégiques pour le développement de l'Algérie, a affirmé Pr Mohamed Dahmani, directeur du Laboratoire des recherches et études sur les nouveaux médias.

Le président de la rencontre, Hocine Lerkat, a souligné, de son côté, que la question de l'e-administration et de la modernisation de l'administration publique tire son importance du fait que l'e-administration "constitue aujourd'hui l'un des plus importants chantiers de la réforme administrative en Algérie", relevant la grande importante de l'e-administration pour le renouveau du service public et la réforme de l'administration.

Les travaux du colloque s'étalent sur deux jours avec des communications en mode présentiel et par visioconférence.