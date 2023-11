Algérie: Le président de la République a donné des instructions fermes pour la révision du statut particulier de l'imam

MOSTAGANEM — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a souligné lundi à Mostaganem que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions fermes pour la révision du statut particulier de l'imam.

M.Belmehdi a indiqué, dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection des projets de son secteur dans la wilaya, que "le président de la République a donné des instructions fermes pour la révision du statut particulier des imams, concernant leurs salaires, grades et promotions, en plus de garantir des logements de fonction, selon les disponibilités dans les wilayas".

Cette révision que le ministre a qualifiée de "majeure", outre l'aspect professionnel et social de l'imam, inclut d'autres points, notamment le classement des mosquées.

Parallèlement, Youcef Belmehdi a indiqué que son département ministériel introduit des demandes à travers la Direction générale de la Fonction publique pour pourvoir les postes nécessaires au secteur, soulignant que les concernés suivent une formation dans 14 instituts et écoles nationaux pour être qualifiés dans l'enseignement coranique, l'imamat et autres.

Le ministre a poursuivi : "nous procédons également à l'intégration du Qaim de l'imam et de certains volontaires et nous avons parfois atteint 100 % dans ce corps, et nous oeuvrons également à intégrer le reste et à les prendre en charge".

Lors de cette visite, M. Belmehdi a inspecté la mosquée Badr au centre de Mostaganem, qui fera l'objet d'une opération de restauration pour un montant de 5 millions de dinars, compte tenu de son importance historique et archéologique, selon les explications fournies par les responsables locaux.

Dans ce cadre, le ministre a ordonné la fermeture de cette mosquée jusqu'à l'achèvement des travaux, afin de garantir la sécurité des fidèles.

Le ministre a également supervisé l'inauguration de la mosquée Okba Ibn Nafaa dans la commune de Sirat d'une capacité d'accueil de 1500 fidèles, ainsi que les mosquées Hamza Ibn Abdelmoutaleb et Kaakaa Ben amrou El-Temimi dans la commune de Mazaghran, qui seront équipés de 4 logements de fonction, un parking et deux logements d'astreinte respectivement.

Le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs a procédé, à la maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki de Mostaganem, à l'ouverture du 1er colloque national sur "le rôle des zaouïas et des écoles coraniques dans l'ancrage du discours religieux modéré et le renforcement de l'unité nationale", lequel s'étale sur deux jours.