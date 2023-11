Madagascar: 3e édition du raid en montgolfière - Exploration de nombreux sites par des touristes internationaux

La 3e édition du raid en montgolfière organisée à Madagascar a été un grand succès. Six montgolfières ont parcouru le ciel des six régions pour une durée totale de 21 jours.

Des touristes internationaux venant du monde entier ont eu l'opportunité d'explorer de nombreux paysages et sites touristiques à travers ces ballons à air chaud. Ils proviennent notamment d'Allemagne, de Suisse, de France, de Belgique et des Etats-Unis. Le raid a commencé par les survols des paysages volcaniques d'Ampefy et du lac Itasy, le 2e plus grand lac de Madagascar.

Les touristes ont ensuite découvert la ville d'Antsirabe et ses rizières en étage pittoresques sans oublier les rochers majestueux d'Ambalavao. Ils ont également survolé la montagne de Vohipotsy à Fenoarivo et les montagnes de grès du parc d'Isalo. Et à la dernière étape, ils ont terminé leur aventure à bord de ces ballons géants en explorant l'allée des baobabs à Morondava.

« Ces touristes internationaux ont été émerveillés car chaque site découvert a sa particularité. Le nombre de participants a augmenté pour cette 3e édition qui se démarque par l'organisation des campings à leur profit », a commenté Hans Thierry Rambelomanana, gérant de Madagascar Mahasoa Services, organisateur de ce raid en collaboration avec l'ONTM et le ministère de tutelle.

Cette aventure s'inscrit dans la stratégie du ministère à diversifier les offres touristiques et à développer les marchés de niche afin d'accueillir différents types de voyageurs tout le long de l'année. La population locale a également tiré profit de cet événement.