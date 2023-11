Ile Maurice: Nouvelle convocation de Swalay Kasenally à l'ICAC ?

De nouveaux rebondissements semblent émerger dans l'affaire St-Louis qui a éclaté il y a trois ans. Après la convocation d'Ivan Collendavelloo en against Corruption (ICAC), désormais déterminée à pousser l'enquête plus loin, envisage de convoquer une nouvelle fois Swalay Kasenally. Une source proche du dossier souligne que l'enquête est loin d'être bouclée. Les enquêteurs de l'ICAC se sont engagés dans une opération de «money trail» aurait été détourné du projet initial. Cette approche axée sur les flux financiers a pour but d'identifier les ramifications complexes des transactions suspectes et de déterminer de leur objectif initial.

La demande de radiation des charges pesant sur Swalay Kasenally, présentée devant le tribunal de Curepipe, a marqué un tournant crucial dans cette affaire en apparence enlisée. L'initiative de Swalay de l'enquête, alors que, jusqu'ici, l'ICAC n'avait pas avancé dans ses recherches. Les avocats de l'ICAC ont déjà fait savoir qu'ils prendront désormais en charge police qui avait jusqu'ici dirigé l'enquête.

Cependant, du côté de l'ancien ministre, il ne compte pas rester les bras croisés face à cette nouvelle démarche de à donner la réplique car ce n'est qu'après trois ans que la commission semble vouloir obtenir des éclaircissements supplémentaires directement de Swalay Kasenally afin de mieux comprendre sa participation présumée dans l'affaire.

Pour rappel, en septembre 2021, l'ICAC avait procédé à l'arrestation de Swalay Kasenally dans le cadre de l'enquête une charge provisoire de corruption. Deux avaient également été appréhendés par la commission. Alors que plus de deux ans la radiation des charges, estimant qu'il n'y a aucun élément de preuve contre lui dans n'ont toujours pas été portées et, à chaque fois, cette affaire n'a été marquée que par des renvois. L'ICAC serait toujours en attente de documents danois pour poursuivre à continuer l'enquête en s'opposant à la demande de radiation des charges. La Banque africaine de développement avait fait comprendre dès le début qu'elle ne fournirait pas à l'ICAC les documents corruption par la firme danoise, en raison de la confidentialité et des procédures internes.