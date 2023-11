Algérie: Le forum international sur 'les médias et leur rôle dans l'exacerbation de la haine et de la violence' pour un droit international unifié qui réglemente leur travail

DJEDDAH — Les travaux du forum international sur « les médias et leur rôle dans l'exacerbation de la haine et de la violence: dangers de la désinformation et de l'impartialité », qui se sont clôturés dimanche soir dans la ville de Djeddah au Royaume d'Arabie saoudite, ont été sanctionnés par plusieurs recommandations abondant dans la conscientisation sur l'honneur de la profession fondé sur l'objectivité et l'impartialité dans la réception des informations et leur présentation, étant l'expression idoine de la vérité qui doit parvenir au public, sans exclusion, impartialité ou désinformation.

Les agences d'information de pays musulmans et internationales, dont Algérie Presse Service (APS), participant aux travaux du forum, ont appelé à trouver un droit international unifié qui réglemente la déontologie de l'action médiatique et décide des résolutions qui habilitent un exercice médiatique conscient.

Les participants ont recommandé, lors de cette rencontre organisée en partenariat entre la Ligue islamique mondiale (LIM) et l'Union des agences de presse des pays de l'Organisation de la coopération islamique (UNA), de s'engager en faveur des voies et moyens légitimes dans la collecte de l'information, d'éviter les procédés immoraux qui violent les droits d'autrui ou transgressent leurs spécificités et de compter sur les parties crédibles dans la diffusion des informations et des rapports.

Les participants ont appelé également à l'institution du prix de l'UNA du journalisme professionnel décerné par l'agence aux instances et institutions gouvernementales et non-gouvernementales, les personnes respectant les valeurs journalistiques.

Ils ont plaidé aussi pour la protection des correspondants et la criminalisation de leur agression, ou de leur obstruction pendant l'exercice de leur fonction.

L'accent a été mis sur l'importance de l'appui national et international en matière de promotion des médias, permettant au contenu médiatique de renforcer la conscience.

Les médias devront s'ériger en soft-power au service des causes humanitaires et l'appui des peuples opprimés, le règlement des conflits, le renforcement de l'alliance civilisationnelle entre les nations et les peuples face au discours de la haine et le choc des civilisations.

Les participants ont souligné la nécessité de mettre en place des observatoire nationaux et internationaux qui anticipent les signes de la haine.

Ils ont recommandé également de faire preuve de responsabilité, d'avoir des valeurs humaines et sociales et d'éviter les méthodes de chantage et de tromperie pour atteindre l'information, ainsi que de vérifier sa véracité et de la couvrir professionnellement en vue d'éclairer l'opinion publique, d'une manière équilibrée et modérée, outre, de ne pas recourir aux méthodes d'exagération et d'éviter l'incitation à la haine et à la violence.

Pour rappel, les travaux du Forum ont vu la présence des grandes agences de presse musulmanes et internationales, dont l'Algérie presse service (APS), ainsi que les dirigeants religieux et les sommités intellectuelles et juridiques, en sus des responsables des organisations internationales.

Le Forum était marqué par des débats axés sur plusieurs thèmes en vue de démonter « les défaillances du traitement médiatique des questions internationales, notamment en matière de religion, et de mettre en évidence l'impact négatif de l'incitation et de la partialité dans le discours médiatique, ainsi que ses dangers sur les sociétés humaines, dans le but de forger une alliance internationale contre les dangers de la désinformation, de la partialité et de l'incitation à la haine dans le discours médiatique ».