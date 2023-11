Algérie: Transport maritime - Insuffler une nouvelle dynamique en 2024

ALGER — Le Groupe algérien de transport maritime (GATMA) a engagé d'importantes réformes visant à insuffler une nouvelle dynamique à cette activité vitale, et ce à travers la relance du transport maritime, la modernisation de son mode de gestion et la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, a-t-on appris lundi auprès du ministère des Transports.

Le Groupe GATMA, sous la tutelle du ministère des Transports, a procédé, en premier lieu, à la création d'une nouvelle compagnie (CNAN EL DJAZAIR) regroupant ses deux filiales CNAN NORD et CNAN MED, l'objectif étant de valoriser sa flotte maritime et de fédérer ses capacités.

Il a également été procédé à la réhabilitation de la flotte constituée de 13 navires à travers les opérations de maintenance et de réparation menées par des compétences algériennes de l'Entreprise nationale de réparation navale (ERENAV).

Sept (7) navires sont actuellement en service et six (6) autres en cours de maintenance et de réparation. Ces derniers reprendront le service fin 2023 ou début 2024 pour que la flotte soit opérationnelle à 100%.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des opérateurs économiques et de la mise en oeuvre de la stratégie tracée pour booster les capacités de fret.

%

Elle vise aussi à accéder aux marchés africains notamment après l'inauguration des lignes maritimes commerciales vers la Mauritanie et le Sénégal, tout en prospectant de nouveaux marchés prometteurs tels que les pays du Golfe et l'Afrique de l'Est.

Quant au transport maritime des voyageurs, le GATMA a tracé un programme spécial en prévision de la saison estivale 2024, à travers la rénovation et la réhabilitation des bateaux-ferries Tariq Ibn Ziyad et El Djazaïr II, qui se trouvent actuellement au niveau des ateliers d'entretien et de réparation, en plus des bateaux déjà en service, à savoir les bateaux-ferries Badji Mokhtar 3 et le Tassili 2, tout en prévoyant l'affrètement d'un autre bateau pour disposer d'une flotte de 5 bateaux et pouvoir ainsi faire face à l'importante demande qu'enregistre l'entreprise durant la saison estivale particulièrement celle de la communauté nationale à l'étranger pour une prise en charge optimale, ce qui permettrait également de couvrir les destinations européennes à savoir, l'Italie, l'Espagne et la France, sachant que le programme des traversées de la saison prochaine sera annoncé durant le premier trimestre de 2024.

Dans le cadre de la politique du secteur visant à numériser les services et à rapprocher l'administration du citoyen, une nouvelle plateforme, 100% algérienne, a été mise en service pour la réservation et le paiement électronique, afin de désengorger les agences commerciales, et permettre aux clients de réserver leurs voyages en toute aisance.