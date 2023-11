Algérie: Croissant rouge algérien - Préparatifs pour de nouvelles aides humanitaires destinées à Ghaza

NAAMA — Le Croissant rouge algérien (CRA) s'attelle aux derniers préparatifs d'une deuxième phase d'aides humanitaires destinées au peuple palestinien de la bande de Ghaza, a déclaré, lundi à Nâama, la présidente du CRA, Ibtissem Hamlaoui.

A l'occasion du lancement d'une caravane de solidarité, dans le cadre de l'initiative "Hiver chaud", vers les zones déshéritées de la wilaya, Mme Hamlaoui a indiqué qu'"en application

des instructions des plus hautes autorités du pays concernant l'envoi d'aides humanitaires importantes et d'urgence vers la bande de Ghaza, une collaboration est en cours entre le CRA et le Croissant rouge palestinien pour arrêter les mesures d'accueil, d'orientation et d'accès de ces aides, comprenant les équipements d'un hôpital de campagne, des quantités considérables de médicaments, denrées alimentaires, couvertures, literies et tentes à nos frères palestiniens de la bande de Ghaza, dans les prochains jours".

Elle a également mis l'accent sur le lancement par le CRA du programme de solidarité, concernant la prise en charge des étudiants palestiniens, notamment ceux issus de la bande de Ghaza, qui poursuivent leurs études dans les universités du pays, afin de les accompagner et leur fournir le soutien matériel et psychologique dans cette période difficile marquée par l'agression sioniste que leurs familles endurent.

La présidente du CRA avait auparavant supervisé, devant le siège de la wilaya de Nâama, le lancement d'une caravane comprenant des colis alimentaires, des vêtements et de la literie, destinés aux familles nécessiteuses à travers les zones éparses des communes de Kasdir, Sfisifa et Asla, ainsi que des équipements devant profiter à des personnes aux besoins spécifiques.

Selon Mme Hamlaoui, cette initiative intervient dans le cadre de la mise en oeuvre du programme humanitaire du CRA, visant à soutenir les personnes et familles nécessiteuses dans diverses régions du pays et à accompagner les pouvoirs publics dans le domaine de la solidarité nationale avec les couches sociales vulnérables.

La présidente du CRA a également supervisé l'octroi d'un don d'équipements et matériels médicaux au profit d'une salle de soins du village de Sidi Moussa (commune d'Aïn Benkhelil), signalant que cette initiative sera généralisée à travers toutes les zones éloignées du pays, après avoir touché les structures sanitaires de proximité des wilayas de Tebessa, Adrar et Bechar. Cette action, a-t-elle souligné, s'inscrit dans le cadre de la coordination entre le CRA et le secteur de la santé, en vue d'améliorer les prestations et la prise en charge sanitaire des citoyens dans les zones éparses.

Mme Hamlaoui poursuivra, lors de sa visite de deux jours dans la wilaya, l'octroi des équipements à trois salles de soins du village de Belhandjir de la commune d'Aïn Sefra, Lhamra, Kasdir et Sidi Brahim, dans la commune de Moghrar.

Le Centre universitaire "Salhi Ahmed" de Nâama et l'école Dahaoui Yahia ont constitué d'autres étapes de la visite de la présidente du CRA, qui a pris part à des activités de sensibilisation organisées à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, en plus de la présentation des missions et rôles de cette organisation humanitaire dans la collecte et la fourniture d'aides et l'organisation de campagnes de volontariat.

Demain mardi, Mme Hamlaoui supervisera des opérations de bénévolats pour le nettoyage de l'Oasis de Moghrar, au Ksar de Cheikh Bouâmama, ainsi que des actions de reboisement et inspectera les comités locaux du CRA dans plusieurs communes de la wilaya.