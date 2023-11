Algérie: Wilaya de Relizane - Fin de fonctions pour le wali et le chef de Daïra de Zemmoura

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a décidé, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de mettre fin aux fonctions du wali de la wilaya de Relizane, Lakhal Ayat Abdessalam, et du chef de la Daira de Zemmoura à Relizane, Messikh Abdelaziz, pour "manquement dans l'application des instructions du Président de la République et découverte de faux rapports dissimulant des faits concernant la mise en oeuvre des projets de développement dans ladite wilaya", a indiqué lundi un communiqué de la Présidence de la République.

"Suite à la constatation d'un manquement dans l'application des instructions du Président de la République et à la découverte de faux rapports, dissimulant des faits concernant la mise en oeuvre des projets de développement dans la wilaya de Relizane, et sur instruction du Président de la République, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales a décidé de mettre fin aux fonctions de:

- Wali de Relizane, Lakhal Ayat Abdessalam.

- Chef de Daira de Zemmoura à Relizane, Messikh Abdelaziz,", précise le communiqué

De son côté, le ministre de l'Education nationale et sur instruction du Président de la République, a décidé de suspendre trois responsables de l'Education dans la même wilaya.

A noter que les enquêtes sont toujours en cours pour évaluer le respect des engagements des différents services locaux chargés de la mise en oeuvre des programmes de développement", conclut le communiqué.