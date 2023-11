Algérie: Championnat d'Afrique de Canoë-kayak - L'Algérie termine avec 13 médailles dont 2 en or, aucun athlète qualifié aux JO

ABUJA — La sélection algérienne de Canoë-kayak (messieurs et dames) a remporté 13 médailles (2 or, 8 argent et 3 en bronze), à l'issue de la dernière journée des championnats d'Afrique de la discipline à Abuja au Nigeria (22-27 novembre), alors qu'aucun athlète n'a pu valider son billet aux Jeux Olympiques de Paris-2024.

Les deux médailles d'or algériennes ont été remportées par la paire Ferfad Aya et Arabi Anfel dans la spécialité kayak (K2 200m) et par la kayakiste Aya Ferfad dans la spécialité (K1/1000m).

Huit médailles d'argent ont été également décrochées par les Algériens grâce à Riad Bentouati au kayak (K1 200m), Brahim Guendouz (KLM 200m), la paire Sid Ali Belaïdi-Ali Merzougui au Canoë (C2/200m), la paire Arabi Anfel-Riad Bentouati au kayak (K2 mixte 200m), la paire Ferfad Aya-Arabi Anfel au kayak (K2 500m), la paire Riad Bentouati-Ayoub Haidra au kayak (K2 200m), la paire Ferfad Aya-Ayoub Haidra au kayak (K2 mixte 500m) et Arabi Anfel au kayak (K1 200m).

A rappeler qu'aucun athlète algérien n'a pu obtenir sa qualification au rendez-vous olympique de Paris où seul le médaillé d'or validera son billet aux JO-2024.

Chez les messieurs, les épreuves concernées par la qualification aux JO sont (C1 1000M, C2 500m, K2 500m et K1 1000m) et les épreuves (C1 200m, K1 500m, C2 500m et K2 500m) chez les dames.

L'Algérie a été représentée au rendez-vous d'Abuja par sept athlètes. Il s'agit d'Aya Ferfad (Kayak, 500m k1, 500m k2), Anfal Arbi (kayak, 500m k2), Hydra Ayoub, Bentouati Ryad, Merzougui Mohamed Ali (Canoé-1000m C1 et 500m C2), Belaïdi Sid Ali (Canoé-1000m C1 et 500m C2). En plus d'Ibrahim Guendouz (para-kayak) qui a déjà réservé sa place aux jeux Paralympiques de Paris, grâce à sa médaille de bronze remportée en août dernier à Duisburg (Allemagne).