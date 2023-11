Algérie: Le président de la Cour constitutionnelle reçoit la présidente de la CAfDHP

ALGER — Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj a reçu, lundi à Alger, la présidente de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CAfDHP), Imani Daud Aboud et la délégation l'accompagnant, et ce dans le cadre d'une visite de courtoisie effectuée à la Cour constitutionnelle.

Lors de cette rencontre, tenue en présence des membres et des cadres de la Cour, M. Belhadj a évoqué "l'ensemble des réformes constitutionnelles, législatives et institutionnelles initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en tête desquelles l'amendement constitutionnel du 1 novembre 2020 qui jette les fondements de l'Etat de droit à travers la consécration des principes de la gouvernance démocratique, des droits et libertés fondamentaux et la mise en place des mécanismes de leur mise en oeuvre, à l'instar de la création d'une Cour constitutionnelle indépendante dotée de larges pouvoirs".

Pour rappel, la CAfDHP a été créée par les Etats africains pour garantir la protection des droits de l'homme et des peuples dans le continent. Elle complète et renforce le rôle de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.