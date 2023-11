Algérie: Ouverture prochaine du Parc de Oued Smar

ALGER — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, a affirmé, lundi à Alger, que le Parc de Oued Smar réalisé sur l'ancienne décharge publique d'Alger, ouvrira "prochainement" ses portes aux familles algériennes, après avoir subi des travaux de réaménagement.

S'exprimant à la presse, en marge de sa supervision en compagnie du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, de l'ouverture de la 7e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets "REVADE" au Palais des expositions (Pins Maritimes), la ministre a précisé que cet espace vert sera bientôt ouvert au public, faisant savoir que l'opération de réaménagement de l'ancienne décharge de Oued Smar a coûté plus de 7 milliards de DA.

Selon la ministre, ce projet a été réalisé en faisant appel à des compétences nationales et internationales spécialisées dans le réaménagement des décharges publiques et leur transformation en parcs, en attendant, a-t-elle dit, que cette expérience soit étendue à d'autres wilayas.

Avec une collecte de 34 millions de tonnes de déchets par an, dont 13,5 millions de tonnes de déchets ménagers, l'Algérie compte exploiter ces matières pour son économie, dans l'objectif de recycler 30% de déchets ménagers et 30% de déchets spéciaux d'ici à 2035.

La valeur marchande des déchets en Algérie est estimée à plus de 151 milliards de DA en 2021, contre 92 milliards de dinars en 2020.

De son côté, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a mis en avant dans une déclaration à la presse la croissance de la conscience collective quant à la question environnementale, car 19.000 sociétés immatriculées au registre de commerce opèrent dans le domaine du recyclage, de la transformation et de la collecte des déchets, en sus de l'existence de plus de 630 exportateurs dans le domaine, notant que les déchets représentent aujourd'hui une "richesse économique".

De son côté, le DG de l'Agence nationale des déchets (AND), organisatrice de cette manifestation, en collaboration avec la Chambre algérienne du commerce et d'industrie (CACI), M. Karim Ouamane, a annoncé le lancement de la version actualisée de la plateforme électronique (Bourse des déchets) destinée à rapprocher toutes les activités relatives à la valorisation des déchets et à faciliter la mise en relation entre les collecteurs et les exploiteurs de déchets.

Cette plateforme numérique permettra également d'"introduire davantage de transparence en matière de récupération de déchets", selon le DG.

La 7e édition du Salon international qui connait la participation de plus de 70 exposants se déroulera jusqu'au 30 novembre en cours.

En sus des différentes entreprises nationales publiques et privées activant dans la gestion des déchets, nombre de start-up et de clubs scientifiques prennent part à cette manifestation qui verra l'organisation d'une journée d'études sur l'investissement et l'entrepreneuriat durable, ainsi que des panels sur l'économie verte, entre start-up et porteurs d'idées d'une part, et experts et financeurs de projets, d'autre part.

Les entreprises qui participent au Salon cherchent à présenter leurs produits et à rencontrer les différents acteurs dans ce domaine, notamment en matière de techniques utilisées et de technologies de pointe, ainsi que des partenariats à conclure.