Ile Maurice: Les exportations du textile sont affectées

En 2022, pour les mois de janvier à septembre 2022, l'exportation totale est chiffrée à Rs 36,9 milliards, représentant une baisse de 0,9 %, indiquent les données du ministère du Développement industriel. En ce qui concerne le sous-secteur de l'industrie textile et de l'habillement, il a connu une importante diminution. En comparant les données de janvier à septembre 2022 à la même période cette année, il est observé que les revenus sont passés de Rs 16,4 milliards à Rs 13,8 milliards cette année, soit une baisse de 15,8 %. Plus précisément, le fil et les tissus ont diminué de 20 %, tandis que les vêtements prêts-à-porter ont enregistré une baisse de 14 %.

Après l'analyse des fonctionnaires du ministère du Développement industriel, il est observé que «le contexte international a une incidence sur nos exportations», indique Sunil Bholah, le ministre de tutelle. «La situation économique des grands pays dépend de l'évolution des conflits et des tensions, notamment en Palestine. Les marchés clés sont impactés, dont l'Afrique du Sud, la principale destination des exportations, pour laquelle une forte baisse est observée. (...) Il faudra attendre dix à douze mois pour une reprise économique. Cela nécessite une surveillance constante. (...) Il est également nécessaire de renforcer le marché européen.»

Malgré cette tendance à la baisse, on constate pour le marché des États-Unis que la diminution n'est pas due à des prix plus élevés ni au fait que le Bangladesh soit à bas coût, mais à une baisse des importations. «Car ces dernières semaines, nous parlons du renouvellement de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) qui expire en septembre 2025. Nous attendons qu'il soit renouvelé. Les chiffres démontrent que les acheteurs américains ont confiance en Maurice en tant que sourcing market.»

Toutefois, en ce qui concerne le sous-secteur non-textile, une progression de 11 % est notable.