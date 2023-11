Ile Maurice: L'attribution des étals remise en cause par les commerçants

Le nouveau marché de Goodlands fait à nouveau la une de l'actualité. Alors qu'il aurait dû être opérationnel depuis juillet 2022, un an après, les commerçants attendent toujours de pouvoir y exercer leurs activités.

Cependant, la semaine dernière, une attribution des étals a été effectuée et l'exercice a suscité colère et mécontentement chez les marchands. À travers une lettre adressée aux autorités compétentes, ces derniers envisagent même de porter l'affaire en cour afin d'assurer la transparence dans la procédure d'allocation des étals.

Plusieurs réunions préalables ont pourtant été tenues et au cours desquelles les commerçants voulant opérer à la foire de Goodlands ont soumis des requêtes par le biais de leurs représentants, notamment ceux de la Northern GeneralTraders' Association et de la General Merchandiser Association. «Nous avons formulé une demande auprès des instances compétentes, y compris auprès du ministre Avinash Teeluck, élu de la circonscription, afin d'obtenir l'autorisation de visiter la nouvelle foire. Nous voulons nous rendre sur les lieux, mais à ce jour, aucune réponse ne nous est parvenue», affirme Iswarduth Guness, porte-parole des commerçants. Il souligne que tous ceux qui sont concernés par l'ouverture imminente de cette nouvelle infrastructure souhaitent éviter les surprises de dernière minute une fois qu'ils commenceront à y exercer leurs activités. «Nous ne voulons pas rencontrer les mêmes problèmes que ceux qui travaillent au Victoria Urban Terminal, c'est-à-dire être mis devant le fait accompli», ajoute-t-il.

Et c'est ce qu'ils estiment qu'il s'est produit. La séance de tirage au sort des étals a eu lieu le jeudi 16 novembre en présence de deux représentants de chacun des deux groupes de marchands opérant dans la région. «Nous avons été presque mis devant le fait accompli car c'est le mercredi 15 novembre, par le biais d'une correspondance, que nous avons été informés qu'il fallait envoyer deux personnes pour assister à la répartition des étals. Cette annonce nous a tous pris de court, d'autant plus que les mercredis et jeudis sont des jours où nous ne travaillons pas et nous n'avons aucun contact avec les autres membres. Nous nous interrogeons sur la nécessité d'avoir mené cet exercice dans un laps de temps aussi court», explique Iswarduth Guness.

Un autre point de préoccupation pour les commerçants est le manque d'informations sur les conditions qui seront associées à ces nouveaux étals. «Il y a un manque total de transparence à ce sujet. Nous ne connaissons pas le montant de la location de l'étal, ni la largeur de l'étal en question.» Officieusement, il se pourrait que cette structure mesure 4 pieds par 2, soit une structure plus étroite que celle faisant 9 pieds par 6 qu'ils occupent actuellement. «Nous ne savons même pas à partir de quand nous serons priés de prendre notre place dans ce lieu.» En tout cas, les marchands devraient devenir les nouveaux locataires de ces espaces d'ici décembre. «L'emplacement est très éloigné, je peux même dire qu'il est non loin du cimetière. Nous espérons que les clients feront le déplacement pour venir faire leurs achats auprès de nous... »

Devant tant d'interrogations, une lettre a été envoyée au Premier ministre, Pravind Jugnauth, ainsi qu'au ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, sollicitant leur aide pour garantir la transparence dans toute cette affaire. Nos sollicitations pour avoir plus de renseignements auprès du conseil de district de Rivière-du-Rempart sont restées vaines.

Pour rappel, l'an dernier, le cas de cette foire a déjà été évoqué à l'Assemblée nationale. Cette structure, dont la construction a démarré en novembre 2019, était censée être terminée et entrer en opération en juillet 2022. Ce qui n'est toujours pas le cas, à la grande insatisfaction des marchands. Au Parlement, le ministre Husnoo avait expliqué que le confinement de 2020 avait entraîné des retards dans le projet. «Avec le confinement de 2020, le projet de construction a été repoussé jusqu'au 25 avril 2021. En raison de la pandémie et de l'indisponibilité des structures en acier, une nouvelle extension a été accordée jusqu'au 10 janvier 2022. En raison des intempéries et du deuxième confinement, une autre extension a été octroyée et elle a pris fin le 15 mars 2022.» Il avait ensuite souligné que le projet serait achevé d'ici juillet 2022. À noter que ce projet a engendré jusqu'ici des coûts estimés à environ Rs 300 millions et occupe un terrain de 11 arpents.