Ethiopie: Le ministère de l'eau et de l'énergie et le ministère du travail et des Compétences ont signé un protocole d'accord pour travailler ensemble.

Addis Ababa, le — : -Le ministère de l'eau et de l'énergie et le ministère du travail et des compétences ont signé un protocole d'accord pour travailler ensemble sur la technologie et la création d'emplois.

Il a été indiqué que le protocole d'accord permettra aux deux institutions de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et de développer la technologie, notamment dans le projet d'eau « Gdbe Deje ».

Le ministre de l'eau et de l'énergie, l'ingénieur Habtamu Itafa, et le ministre du travail et des compétences, Mufariat Kamil, ont signé l'accord.

Selon l'accord, dans le projet « Gdben Deje », il sera possible d'utiliser la technologie de récupération de l'eau de pluie pour l'irrigation et la purification de l'eau potable.

Lors du premier cycle, le projet a été mis en oeuvre dans 11 écoles à titre pilote, et lors du deuxième cycle, il sera étendu à 87 écoles.

Le ministre de l'eau et de l'énergie, Habtamu Itafa, a dévoilé que la mise en oeuvre du projet permettra la bonne utilisation des ressources en eau du pays.

Il a mentionné que le projet vise à utiliser l'eau de pluie de manière assistée par la technologie et a déclaré qu'il contribuerait à augmenter la couverture hydrique du pays ajoutant que ce projet, lancé dans les écoles, sera étendu à toutes les régions du pays.

La ministre de l'emploi et des compétences, Muferiat Kamil, a indiqué que des travaux sont en cours pour produire une main d'oeuvre qualifiée et formée dans le domaine des technologies de l'eau et pour favoriser le transfert de technologie.

La ministre a confirmé que le projet fonctionnera conformément à l'accord qui augmentera les ressources en eau en créant des opportunités d'emploi pour de nombreux citoyens.