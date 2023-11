Maroc: Institut Supérieur des Pêches Maritimes d'Agadir - Remise des diplômes aux lauréats de la promotion 2023

Agadir — La cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la promotion 2023 de l'Institut Supérieur des Pêches Maritimes d'Agadir (ISPM) a eu lieu lundi, sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.

Il s'agit des lauréats de la neuvième promotion du cycle de licence professionnelle et de la première promotion du cycle Master "Administration des affaires des pêches Maritimes".

Ils sont au nombre de 80 lauréats, dont 23 de la filière Master "Administration des Affaires des Pêches Maritime", 20 licenciés de la filière Pêche, 17 licenciés de la filière Mécanique Marine et 20 licenciés de la filière Traitement et Valorisation des Produits de la Pêche Maritime.

S'exprimant à cette occasion, le ministre a félicité les lauréats pour les efforts consentis le long de leur parcours académique au sein de l'ISPM d'Agadir, tout en exprimant sa reconnaissance envers le corps enseignant et administratif pour sa contribution effective à un enseignement de qualité.

Il a insisté sur le rôle majeur de l'ISPM d'Agadir, en tant qu'espace de formation de cadres supérieurs, de la promotion des connaissances et de la recherche scientifique liées au secteur de la pêche et de l'aquaculture, dans ses multiples aspects relatifs à la technologie, à la gestion et aux techniques d'exploitation, de valorisation et de commercialisation des produits halieutiques.

Il a également mis en exergue les réalisations et les avancées mises en oeuvre pour rehausser le niveau de la formation et de l'enseignement, ainsi que la vision stratégique pour une formation d'excellence à travers une réforme structurelle, notamment la restructuration du réseau des Etablissements de formation professionnelle maritime en pôles, pour une cohérence et une performance, la certification des établissements pour un nouveau pôle de gestion et de management et la mise en place du digital Learning.

En plus des travaux d'études et d'expertise et dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique du département en matière du potentiel humain, l'ISPM d'Agadir conduit et participe au développement de la recherche scientifique par des programmes de recherche innovants régionaux, nationaux ou internationaux, visant la performance, l'efficience et l'efficacité dans le développement des activités sectorielles, organise des stages, des séminaires, des formations qualifiantes, des colloques ou des sessions de formation continue ou de perfectionnement, au profit du personnel des organismes publics et privés intéressés par une insertion ou une promotion professionnelle.

Il a précisé, que l'ISPM contribuera en partenariat avec les Etablissements et Universités de formation et d'enseignement à doter le secteur en personnel compétent et qualifié et au développement de l'économie bleue qui font parties des axes principaux de la stratégie "Halieutis".

Au cours de cette cérémonie, le ministre a donné le coup d'envoi de la première promotion du cycle Master Spécialisé en "Management de la Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement et Développement Durable des Produits Halio-agralimenaires".

Cette nouvelle filière vise à diversifier les formations afin d'accompagner le développement du secteur de la pêche maritime sur tous ses aspects.

A cette occasion, M.Sadiki a présidé la cérémonie de signature de conventions de partenariat entre l'ISPM d'Agadir, la Direction de la Formation Maritime des Gens de Mer et du Sauvetage et des partenaires institutionnels.

Signée entre L'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II et l'Institut Supérieur des Pêches Maritimes Agadir, la première convention de partenariat porte sur le cadre général de la coopération dans le domaine de la pêche, de la valorisation et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

La deuxième convention de partenariat a été signée entre L'Université Ibn Zohr et l'Institut Supérieur des Pêches Maritimes pour définir le cadre général de la coopération dans le domaine de la formation, de la formation des professeurs, de l'échange de connaissances, de compétences, d'aptitudes et d'infrastructures, de l'assistance technique, de la construction, du développement et de la recherche.

La troisième convention est conclue entre L'Institut National de Recherche Halieutique et la Direction de la Formation Maritime, des Gens de mer et du sauvetage (mutualisation des navires écoles pour la recherche scientifique et la formation maritime), elle a pour objectif la mutualisation des navires écoles pour la recherche scientifique et la formation maritime.

La quatrième convention a été signée entre la Fédération Royale Marocaine de Plongée et Activités Subaquatiques et la Direction de la Formation Maritime, des Gens de Mer et du Sauvetage.

Elle a pour objet de professionnaliser le métier de plongeur professionnel dans le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, par le biais de cursus de formation pointus et spécifiques, et d'assurer la formation en plongée sous-marine des gens de mer, des cadres, techniciens et autres personnels du secteur de la pêche maritime et favoriser leur promotion sociale et professionnelle.

En marge de cette cérémonie, le ministre a effectué une visite de l'ensemble des espaces pédagogiques et techniques de l'établissement pour la formation pratique et la recherche, notamment, les unités pilotes de traitement et de valorisation des produits de la pêche, le bassin d'essai , les engins de pêche, les ateliers (Machines-Outils, Moteurs marins et auxiliaires), les simulateurs (Pêche, GMDSS, Machines marines), les laboratoires (Électrotechnique, Électronique, Automatisme, Pneumatique et Hydraulique, froid, Contrôle qualité des produits de la Mer, Océanographie et Biologie marine, Aquaculture) et le bassin pour les exercices de sécurité et de sauvetage.

Il a également inauguré le Simulateur machine marine nouvelle génération qui est utilisé pour la formation pratique des stagiaires dans la manipulation des systèmes maritimes.