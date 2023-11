Maroc: 'Dormitory', un film sur le choix cornélien entre devoir parental et désir personnel

Marrakech — Le film "Dormitory" du réalisateur turc Nehir Tuna a été projeté lundi dans le cadre de la compétition officielle de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech.

"Dormitory" narre l'histoire d'Ahmet, interprété par l'acteur Doga Karakas, un adolescent de 14 ans cherchant à correspondre à l'image idéale de fils que son père, récemment converti, espère. Au milieu des tensions entre Turcs religieux et laïcs, Ahmet est envoyé par son père dans un dortoir islamique pour apprendre les valeurs musulmanes.

La pellicule de 112 minutes nous entraîne aux côtés d'Ahmet dans son cheminement, confronté à la difficulté de satisfaire les attentes de son père tout en aspirant à prendre ses propres décisions.

Dans une déclaration à la MAP en marge de la projection du film, Nehir Tuna a exprimé sa fierté de voir son oeuvre projetée au festival, soulignant que "c'est la première fois que nous présentons le film dans le monde arabe, un moment significatif pour nous".

"Être ici, partager mon film avec une audience aussi nombreuse, c'est incroyable et je suis comblé", s'est enthousiasmé le réalisateur turc, exprimant son affection pour la ville de Marrakech et son prestigieux festival.

"Dormitory" cherche à transmettre un message quant à la possibilité de trouver sa propre voix et à illustrer les conséquences des décisions parentales sur la vie des enfants, a expliqué le cinéaste turc né en 1985.

Quant à Doga Karakas, le protagoniste de "Dormitory", il a indiqué que ce long-métrage a nécessité des années de travail acharné qui ont porté leurs fruits en permettant au film de participer à la compétition officielle du 20ème Festival international du film de Marrakech, exprimant son admiration pour le festival et son organisation.

Outre "Dormitory" (Turquie, Allemagne, France), la liste des films en lice pour l'Étoile d'Or de cette édition comprend "Les Meutes" de Kamal Lazraq, "La Mère de tous les Mensonges" d'Asmae El Moudir, "Bye Bye Tibériade" de Lina Soualem, "Banel & Adama" de Ramata-Toulaye Sy (France, Sénégal, Mali), "City Of Winds" de Lkhagvadulam Purev-Ochir (France, Mongolie, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Qatar), et "Disco Afrika" de Luck Razanajaona (France, Madagascar, Maurice, Allemagne, Afrique du Sud) et "Excursion" d'Una Gunjak (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, France, Norvège, Qatar).

Sont également en compétition "Notre Monde" de Luàna Bajrami (Kosovo, France), "The Other Son" de Juan Sebastián Quebrada (Colombie, France, Argentine), "Prison in the Andes" de Felipe Carmona (Chili, Brésil), "Silent Roar" de Johnny Barrington (Royaume-Uni), "Toll" de Carolina Markowicz (Brésil, Portugal), et "Tuesday" de Daina O. Pusič (États-Unis, Royaume-Uni).

Cette 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, qui se poursuit jusqu'au 2 décembre, comprendra également des projections dans les autres sections telles que les "Séances de gala", les "Séances spéciales", le "11e Continent", le "Panorama", le "Jeune Public", ainsi que des rencontres avec des personnalités internationales du cinéma.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Festival International du Film de Marrakech se veut un lieu d'expression et de découverte pour des cinéastes de renom venant de plusieurs pays, afin de présenter et de faire découvrir leurs oeuvres cinématographiques, dans un environnement d'échange, de partage et d'enrichissement culturel et artistique.