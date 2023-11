Maroc: Fès-Meknès - Des mesures pour le bon déroulement de l'opération 'Riaya 2023-2024'

Fès — La direction régionale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Fès-Meknès a pris une série de mesures dans le cadre de la mise en oeuvre de l'opération "Riaya 2023-2024", lancée le 15 novembre dernier.

Cette opération, qui se poursuit jusqu'au 30 mars prochain, intervient en exécution des hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI visant à apporter les soins nécessaires aux populations des zones touchées par les vagues de froid, dans le but d'assurer la continuité des services de santé et de répondre aux besoins des habitants de ces zones.

Dans le cadre de l'accompagnement de ce processus au niveau des provinces de la région Fès-Meknès (Sefrou, Boulemane, Ifrane, Taounate, Taza et El Hajeb), la direction régionale de la Santé a élaboré un plan régional pour fournir et rapprocher les services de santé de base et les médicaments nécessaires de la population affectée, estimée à environ 121.733 personnes résidant dans des zones montagneuses reculées et exposées au froid. .

Ce plan, qui est en cours de mise en oeuvre en coordination avec les délégations provinciales du ministère de la Santé et de la Protection sociale et les autorités compétentes, cible principalement les zones rurales et montagneuses dans les six provinces qui connaissent une forte baisse des températures avec de fortes chutes de neige.

Dans le même contexte, une commission régionale de supervision et de suivi a été mise sur pied. Elle est chargée de renforcer l'offre de santé fixe et mobile en ressources humaines et en médicaments et équipements.

Selon la direction régionale, les équipes mobiles de santé s'efforceront d'intensifier leurs actions. Pas moins de 347 visites sur le terrain dans les unités médicales mobiles, a fait savoir la même source, précisant qu'un plan a, également, été adopté pour la prise en charge des cas urgents tout en renforçant la surveillance épidémiologique tout au long de la période de la vague de froid.

Par ailleurs, la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale, en coordination avec les délégations provinciales concernées, a mobilisé 144 établissements de santé comprenant 64 médecins spécialistes, 72 médecins généralistes, 166 infirmiers, 75 sages-femmes et 61 techniciens et administratifs.

D'autre part, 30 unités médicales mobiles et 87 ambulances ont été mobilisées, dont les ambulances du SAMU équipées d'équipements de réanimation, en plus de la fourniture du matériel biomédical, notamment des échographes, des laboratoires médicaux mobiles d'analyses, des équipements dentaires et des appareils de mesure de l'acuité visuelle.

Il a été procédé, dans ce cadre, au recensement des femmes enceintes dans les zones reculées afin de suivre leur grossesse et leur évacuation, en coordination avec les autorités locales, vers les maternités pour leur permettre d'accoucher dans des conditions sûres.

En parallèle, un plan de communication a été élaboré pour accroître le niveau de vigilance au niveau régional, ainsi que des opérations de sensibilisation au profit de la population, notamment dans les zones concernées.