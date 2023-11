Maroc: Festival international du film de Marrakech - 'The Other Son', un drame humain signé Juan Sebastián Quebrada

Marrakech — Le film "The Other Son" (El Otro Hijo) du réalisateur colombien Juan Sebastián Quebrada a été projeté, lundi, dans la cadre de la 20ème édition du festival international du film de Marrakech.

Ce film de 89 minutes est une histoire humaine très touchante, à travers laquelle le réalisateur retrace le quotidien de Federico et de son frère Simón qui vivent pleinement leur adolescence jusqu'au jour où Simón meurt en tombant d'un balcon lors d'une fête.

Cet événement tragique va causer un profond bouleversement au sein de la famille de Federico qui n'a pas réussi à faire son deuil, ce qui va négativement impacter sa vie et ses résultats scolaires.

Au même moment, Federico comprend qu'il est important de continuer à vivre et de ne pas abandonner, le poussant à voyager pour tenter d'oublier.

Ce film dramatique évoque deux manières de surmonter la douleur causée par le décès d'un frère, la première étant de s'enfuir de la maison familiale pour une certaine durée afin d'oublier ce qui s'est passé, comme l'a fait Federico, tandis que la seconde est celle suivie par sa mère qui a décidé de vivre avec la douleur engendrée par cette disparition et de continuer à se rappeler éternellement Simón.

Dans une déclaration à la MAP, le réalisateur a expliqué que son histoire personnelle a inspiré ce film, soulignant qu'il cherche à travers ce long métrage à décrire la douleur vécue par la famille lors du décès d'un proche et le défi que représente la reconstruction d'une vie normale.

Par ailleurs, Juan Sebastián Quebrada a tenu à remercier toute l'équipe du festival international du film de Marrakech et s'est dit très heureux de participer à la compétition officielle pendant que son film est en tournée.

Juan Sebastián Quebrada a étudié la réalisation à l'Université du Cinéma à Buenos Aires et a fait un master spécialisé en montage à l'ESCAC à Barcelone. En 2015, son film de diplôme Días extraños, projeté en avant-première au BAFICI, a participé à plus de 20 festivals.

En 2016, son premier court métrage La Casa del árbol a été projeté dans plus de 35 festivals (avant-première au TIFF) et a remporté le Prix de la Meilleure Réalisation à Bogoshorts. The "Other Son" est son premier long métrage.

Outre "The Other Son" (Colombie, France, Argentine), la liste des films en lice pour l'Étoile d'Or de cette édition comprend "Les Meutes" de Kamal Lazraq, "La Mère de tous les Mensonges" d'Asmae El Moudir, "Bye Bye Tibériade" de Lina Soualem, "Banel & Adama" de Ramata-Toulaye Sy (France, Sénégal, Mali), "City Of Winds" de Lkhagvadulam Purev-Ochir (France, Mongolie, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Qatar), et "Disco Afrika" de Luck Razanajaona (France, Madagascar, Maurice, Allemagne, Afrique du Sud) et "Excursion" d'Una Gunjak (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, France, Norvège, Qatar).

Sont également en compétition "Notre Monde" de Luàna Bajrami (Kosovo, France), Dormitory" (Turquie, Allemagne, France) de Juan Sebastián Quebrada, "Prison in the Andes" de Felipe Carmona (Chili, Brésil), "Silent Roar" de Johnny Barrington (Royaume-Uni), "Toll" de Carolina Markowicz (Brésil, Portugal), et "Tuesday" de Daina O. Pusič (États-Unis, Royaume-Uni).

Cette 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, qui se poursuit jusqu'au 2 décembre, comprendra également des projections dans les autres sections telles que les "Séances de gala", les "Séances spéciales", le "11è Continent", le "Panorama", le "Jeune Public", ainsi que des rencontres avec des personnalités internationales du cinéma.