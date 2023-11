Maroc: Rehamna - Signature d'une convention pour la mobilisation du secteur privé en vue d'une nouvelle génération des établissements de protection sociale

Benguérir — Le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, la préfecture de la province de Rehamna et le conseil provincial ont signé, lundi à Benguérir, une convention- cadre de partenariat visant à mobiliser le secteur privé pour une nouvelle génération des établissements de protection sociale.

Paraphée par la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, le gouverneur de la province de Rehamna, Aziz Bouignane, et le président du conseil provincial, Sidi Mohamed Salah El Khir, cette convention intervient en application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le renforcement des piliers de l'Etat social, et dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements du gouvernement, conformément à une approche participative et inclusive visant l'ouverture aux différents acteurs concernés, notamment le secteur privé, dans un cadre institutionnel empreint de la transparence et du suivi pour la déclinaison des programmes sociaux ciblant les catégories en situation difficile.

Cette initiative vient également conforter les efforts entrepris dans ce domaine par ledit ministère et l'Entraide Nationale, pour la réforme et l'autonomisation des établissements de protection sociale.

A cette occasion, Mme Hayar a expliqué que l'objectif de cette convention est de créer un cadre institutionnel marqué par la transparence et le suivi afin de permettre au secteur privé d'apporter sa contribution au soutien des institutions de protection sociale.

Dans une déclaration à la MAP, la ministre a souligné que la nouvelle génération des établissements de protection sociale accorde un intérêt particulier à la qualité et à l'investissement dans l'élément humain, en particulier au niveau de "Dours Talib et Taliba" (maisons des étudiantes et étudiants), afin de favoriser le leadership aux niveaux national et international.

Et d'ajouter qu'en dépit de la situation difficile que traversent certains établissements de protection sociale en raison du soutien limité, en général, la convergence entre tous les acteurs du secteur privé, les institutions, les départements ministériels, la société civile et les différents partenaires, permettra d'atteindre les objectifs escomptés.

S'exprimant lors de cette cérémonie, M. Bouignane a, de son côté, indiqué que cette convention vise la mise en oeuvre de la stratégie de l'Etat dans les domaines du développement et de l'insertion sociale, à travers l'appui de Dours Talib et Taliba, afin d'améliorer les conditions d'accueil des bénéficiaires des services offerts par ces établissements, relevant que la préfecture de Rehamna a adopté une stratégie sociale durable en veillant à la mise en oeuvre des principes de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), en partenariat avec les divers acteurs locaux, l'objectif ultime étant de créer des centres sociaux et des établissements multifonctionnels ciblant les différentes catégories sociales, en particulier les personnes à besoins spéciaux, les enfants, les femmes et les jeunes.

Il a, dans ce sens, fait savoir que 12 nouveaux établissements ont été créés portant de 12 à 24 le nombre de maisons d'étudiantes et d'étudiants au niveau de la province, avec une capacité globale de 4.000 bénéficiaires.

Un intérêt particulier a été accordé par le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) au secteur de l'enseignement en tant que pilier du développement humain, a-t-il poursuivi, notant que grâce au partenariat avec l'Association Rehamna pour les services sociaux, un programme provincial pilote et intégré a été mis en place en matière de transport scolaire, ce qui a permis l'acquisition de 134 bus.

S'agissant des centres d'accueil des personnes à besoins spécifiques, le gouverneur a précisé que 07 établissements ont été construits au profit de la catégorie des sourds et muets, des personnes en situation de handicap et des enfants abandonnés, trisomiques et autistes.