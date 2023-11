Afrique: Can2023 / Billetterie - Le Cocan présente le mécanisme mis en place

Élément essentiel dans la réussite d'une compétition, la billetterie doit permettre aux populations de vivre une Coupe d'Afrique des Nations des plus réussies.

Les billets physiques pour les matches de la CAN TotalEnergies 2023 seront disponibles à partir du 13 décembre 2023, selon le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (Cocan) 2023. Rapporte une source proche du Cocan

Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, la Confédération Africaine de Football (Caf) a opté pour une billetterie hybride (numérique et physique). Le 11 Novembre 2023 15% de billets ont été mis en vente en ligne.

Les prix des billets sont compris entre 1000F CFA et 15 000F CFA pour les villes de l'intérieur et au niveau d'Abidjan entre 3000F CFA et 20 000F CFA. Ce sont entre 1,3 et 1,5 million de billets qui sont prévus pour les 52 matchs de la compétition.

Pour éviter la prolifération de l'achat de billets au marché noir, une seule personne a droit à acheter au plus 6 billets par match et 30 billets sur toute la compétition. Pour la vente des billets, ce sont 59 points qui sont retenus sur l'ensemble du territoire. À en croire le Cocan, les billets qui seront émis au cours de cette Can, auront au moins 5 niveaux de sécurité.