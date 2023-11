Algérie: Le ministre des Moudjahidine insiste sur la protection des hauts faits et oeuvres de l'Emir Abdelkader

MASCARA — Le ministre des Moudjahidine et Ayant droits, Laïd Rebigua a insisté, lundi dans la wilaya de Mascara, sur le renforcement du travail visant à protéger les hauts faits de l'Emir Abdelkader.

"Notre devoir à tous est de renforcer le travail de préservation des hauts faits et la mémoire de l'Emir Abdelkader et les grands hommes du pays et de veiller à transmettre leurs messages aux générations montantes en commémorant leur anniversaire à chaque occasion et en faisant connaître leurs oeuvres", a souligné le ministre en visitant le site historique de l'arbre "Derdara" dans la commune de Ghriss dans le cadre des festivités célébrant le 191e anniversaire de la première allégeance (Moubayaa) à l'Emir Abdelkader.

M. Rebigua a rappelé, au passage, "l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la réalisation de travaux commémorant ce haut symbole, partant de l'intérêt particulier qu'il accorde à toutes les questions liées à notre glorieuse mémoire nationale".

"L'Emir est considéré comme un symbole de la lutte nationale honorable et la résistance contre l'occupation. Il n'est pas surprenant qu'il transcendait son époque avec sa compétence et sa capacité de diriger et d'anticiper", a encore déclaré le ministre, soulignant que "les valeurs et les principes de l'Emir Abdelkader ont constitué une source d'inspiration pour les générations successives de notre nation à fournir des efforts pour la libération et l'édification du pays et le parachèvement de la rénovation de l'édifice national, dont les bases ont été posées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

résistance et de la pérennité de ses principes", ajoutant que "la Moubayaaa demeure une épopée gravée dans la mémoire et inscrite en lettres de lumière dans le palmarès de lutte du peuple algérien contre l'injustice et la tyrannie à travers l'histoire".

Par ailleurs, le ministre a pris connaissance, lors de sa visite à la Maison du commandement de l'Emir Abdelkader, de visu de l'épée du fondateur de l'Etat algérien moderne, récemment récupérée par le ministère de la Culture et des Arts en collaboration avec les ministères des Moudjahidine et Ayant droits et des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

A cette occasion, M. Rebigua a souligné que son département ministériel oeuvre sans relâche au suivi de tout ce qui a trait au patrimoine matériel et immatériel spolié par le colonialisme français et sa récupération avec tous les moyens possibles par la force de la loi.

"Cette authentique épée de l'Emir Abdelkader a un grand symbolisme et doit être préservée", suggérant "de reproduire une copie avec les mêmes spécificités afin de préserver la pièce originale pour les générations montantes".

Accompagné du président du haut Conseil islamique HCI , Bouabdellah Ghlamallah, le ministre a présidé, dans le cadre des festivités commémorant cet anniversaire, l'ouverture du colloque national sur "les extensions nationales de l'Etat de l'Emir Abdelkader fondateur de l'Etat algérien: villes et hommes", organisé par la direction de la culture et des arts en collaboration avec le club intellectuel et culturel "El Bayane" à la maison de la culture "Abi Ras Ennaciri" de Mascara.

En outre, il a visité le tribunal de l'Emir et a donné le coup d'envoi d'une caravane de jeunes qui devra sillonner les sites archéologiques liées à l'histoire de la résistance de l'Emir Abdelkader.

Un film documentaire sur le parcours héroïque de l'Emir Abdelkader, réalisé par la direction des moudjahidine et des ayant droits, a été projeté pour la circonstance. Une étude du projet d'aménagement d'une salle de soins, de kinésithérapie et rééducation fonctionnelle au profit des moudjahidine et des ayant droits a été présentée et un hommage a été rendu à un nombre de moudjahidine et de moudjahidate de la wilaya.

Le ministre a visité, lors de ces festivités au niveau du site historique de l'arbre "Derdara", théâtre de la Moubayaa à l'Emir Abdelkader, des expositions sur le parcours militant du fondateur de l'Etat algérien

moderne, a assisté à des activités artistiques diverses et a honoré les lauréats des concours culturels et artistiques organisés par le secteur de la culture à cette occasion historique.

Le ministre a aussi visité la Zmala de l'Emir Abdelkader dans la commune de Sidi Kada où il a parcouru une exposition de prototypes d'armes de l'Emir, ainsi que la zaouia de Sidi Mohieddine dans la commune de Guetna, ville natale de l'Emir où des talebs récitants du Coran ont été honorés.