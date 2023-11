Algérie: Trois universités et une résidence universitaire de l'Ouest du pays obtiennent le label 'Study in Algéria'

ORAN — Trois universités et une résidence universitaire de l'Ouest et Sud-ouest du pays ont obtenu, lundi, le label "Study in Algeria", qui honore les meilleurs établissements universitaires assurant un bon accompagnement des étudiants internationaux lors de leur cursus en Algérie.

Il s'agit des universités " Abdelhamid Ibn Badis " de Mostaganem, " Aboubekr Belkaid " de Tlemcen, la résidence universitaire de Tlemcen " Benahmed Abdelghani " et l'université de Bechar " Tahri Mohammed".

Les universités d'Oran 1 et 2, l'université des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf ", les universités de Mascara, Chlef, Sidi Bel Abbes, Aïn Temouchent ont reçu le statut " labellisable", qui est un grade les qualifiant à l'avenir à obtenir le label en améliorant leurs performances.

La résidence universitaire de Tlemcen, " Ben Ahmed Mohamed Abdelghani " a également reçu une étoile, au vu des conditions offertes à l'étudiant international pour terminer ses études en Algérie, parmi 34 résidences universitaires de l'Ouest et du Sud-ouest du pays, tandis que 10 autres résidences ont reçu le statut de "labellisable ".

Cette image de marque vise à renforcer l'attractivité des établissements universitaires, à élever leur niveau de visibilité et à attirer le plus grand nombre d'étudiants internationaux, notamment les plus remarquables, " en concrétisation de la stratégie du secteur visant à s'engager dans une diplomatie scientifique, qui contribuera au développement économique ", a indiqué à la presse le responsable de la Conférence régionale des universités de l'Ouest Chaalal Ahmed, en marge de la cérémonie de remise des prix.

%

L'évaluation comprend trois axes, dont le premier concerne l'aspect pédagogique, qui s'appuie sur la diversité des langues, des normes, des filières et la nature des certificats pouvant être délivrés, ainsi que la recherche scientifique.

Le deuxième axe concerne la gouvernance et ce qu'elle nécessite en matière de numérisation, ainsi que la réservation d'un service d'accueil et d'orientation, de facilitation des procédures d'inscription à la bourse et l'hébergement.

Le troisième aspect concerne la vie dans le campus universitaire et la création d'une compétitivité entre les cités universitaires pour fournir un meilleur environnement pour attirer les étudiants internationaux, profitant également aux étudiants algériens, selon le même interlocuteur.

Pour sa part, Mme Boulouidnine Hadjira, membre du Comité national d'évaluation des labels, a déclaré que cette édition est " la première de ce concours créé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui sera suivi d'autres éditions, à travers desquelles nous essaierons de créer d'autres critères d'évaluation et en développant et améliorant la méthode d'évaluation ".

L'intervenante a indiqué que les critères d'évaluation des institutions universitaires et des résidences universitaires ont été élaborés et des comités ont été créés au niveau régional (Centre-Ouest-Est) et de nombreuses visites ont été effectuées pour constater l'état de préparation de l'université et les résidences universitaires pour recevoir les étudiants internationaux et ce qu'elles leur apportent, durant leur parcours académique.

"Ces étudiants ont été associés dans le processus d'évaluation, car cela les concerne en priorité, notamment la disponibilité des références, Internet, les conditions d'accueil dans la résidence universitaire, entre autres ", selon la même intervenante.

Le label " Study in Algéria " est valable un an, jusqu'à ce que les institutions universitaires mènent un processus de développement et d'amélioration continue, a-t-on indiqué.