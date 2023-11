Mauritanie: Mouhamed Ould cheikh el Ghazouani, président de la Republique islamique de Mauritanie - «Surmonter les contrastes et transformer le potentiel en instruments de solutions»

Dans la dynamique du discours de son homologue sénégalais, le président mauritanien Mouhamed Ould Cheikh El Ghazouani a souligné le fossé qu'il y a entre l'énorme potentiel du continent et sa réalité quotidienne faite da violence, d'insécurité et surtout de difficultés économiques. Un tableau hideux alors que le potentiel du continent devrait être le levier sur lequel s'appuie son développement économique et social, sachant que plus de la moitié de sa population est jeune.

«Le contraste le plus saisissant sur notre continent réside dans l'énorme décalage entre, d'une part son extraordinaire potentiel en matière de ressources naturelles et de position géostratégique et ressources humaines jeunes et dynamiques qui auraient dû en faire un espace de paix, de stabilité et de développement et d'autre part, sa réalité objective souvent faite de pauvreté de sous-développement, d'insécurité et instabilité sociale et institutionnelle», a dit Mouhamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Pour lui, le défi aujourd'hui réside dans les stratégies à mettre en place pour surmonter ces contrastes et transformer ces menaces et risques en opportunités de développement.

«Surmonter ces contrastes et transformer les ressources potentielles en outil de solutions concrètes et efficaces enfin de triompher les crises aiguës et multiformes que traverse notre continent constituent la clé de voûte du développement de l'Afrique», a-t-il indiqué.

Poursuivant dans cette dynamique, le président mauritanien a déploré les crises multiples et notamment l'insécurité qui gangrènent le continent et qui trouvent leur origine dans le terreau fertile de la pauvreté.

«Parmi les plus dévastatrices de ces crises aiguës, il y a l'insécurité et les changements anticonstitutionnels.

En effet, l'Afrique est devenue depuis plus d'une décennie le théâtre de diverses formes de violences terroristes, socio politiques et interethniques qui se propagent jour après jour sur de nouveaux territoires, déstabilisant les états et mettant hors de leur contrôle des régions entières qu'elle transforme à l'image de la bande du Sahélienne en zone d'incubation de l'extrémisme violent et de trafic en tout genre. Ces violences atypiques prennent souvent naissance dans la confluence de la pauvreté, de la mal gouvernance, de l'absence de perspectives, de la tension sociale et de la rupture violente de légitimité constitutionnelle », a expliqué El Ghazzouani.

Et pour faire face à cette situation de périls, le chef de l'Etat mauritanien a un sursaut pour libérer le potentiel et en faire un outil de pour l'élaboration et la mise en oeuvre de solutions innovantes mais aussi de changer les paradigmes de la gouvernance pour relever le défi du développement économique et par conséquent de la paix et de la sécurité.

«Pour faire face à cette insécurité qui sévit en Afrique et à l'instabilité institutionnelle, nous devons travailler à libérer notre énorme potentiel en matière de ressources et de construction des solutions innovantes par l'amélioration de gouvernance politique et sociale au sein de nos états en vue de construire un développement durable aspirant une prospérité partagée», a-t-il lancé.